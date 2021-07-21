В городах и поселках Свердловской облас­ти, пострадавших от недавнего наводнения, завершается подсчет ущерба, нанесенного стихией. Как сообщили "РГ" в администрации Верхнесалдинского городского округа, к началу нынешней недели специальная комиссия обошла все дома и садовые участки, где буйствовал водный поток, чтобы зафиксировать и оценить масштаб катастрофы для владельцев. Уже в конкретных цифрах, чтоб люди смогли получить полноценные выплаты.

Как подчеркивает глава региона Евгений Куйвашев, работать надо оперативно: на дворе середина лета и для восстановления порушенного до наступления осенних холодов и дождей остается не так уж много времени.

Верхняя и Нижнаяя Салда, а также села Горноуральского городского округа пострадали из-за аномальных гроз и ливней, обрушившихся на здешние места вечером 5 июля. Такого плотного, напористого потока с неба не было как минимум 70 лет. Вода в обычно тихих уральских речках поднялась выше безопасного уровня: снесла пешеходные мосты, дороги, размыла дамбы. Режим ЧС был введен во всех трех городских округах.

Но самая опасная ситуация сложилась в Верхней Салде, где плотина на территории бывшего металлургического завода не сумела сдержать напор стихии. На усиление дамбы экстренно выехали команды спасателей. Прореху сумели быстро ликвидировать, но потоки воды успели накрыть жилые дома и садовые постройки.

Всего в Верхней и Нижней Салде было затоплено свыше 50 домов, некоторые из них - по самую крышу. Подтоплено больше 70 дворов, эвакуировано около 120 человек. В селе Николо-Павловском размыло дорогу, пришлось эвакуировать 24 человека, в том числе детей. Движение части поездов из Нижнего Тагила и Алапаевска было приостановлено из-за повреждения пути. На месте ЧП с первых часов после отступления ливней работали спасатели и волонтеры.

"Я внимательно слежу за ситуацией, подключены все необходимые силы", - с первых дней стихии поддерживал земляков губернатор Евгений Куйвашев. На мес­та, где сложилась чрезвычайная ситуация, для экстренного решения проблем были сразу направлены министры правительства региона. А вскоре губернатор сам вы­ехал в зону бедствия, чтобы не из отчетов чиновников, а от пострадавших узнать, как идут восстановительные работы, с какими проблемами жители сталкиваются, обсудить самые острые вопросы.

Любая беда приносит немало проблем. Так, выяснилось, что даже первоначальную компенсацию в 10 тысяч рублей, которая положена всем пострадавшим, некоторые салдинцы выбивали с трудом. Местные чиновники разворачивали тех, кто не был прописан "по адресу беды". Например, у Зинаиды Борисовны недавно скончался муж, который был собственником дома. Она еще не успела вступить в наследство, переоформить недвижимость на себя, и ей поначалу отказали в праве претендовать на компенсацию. Пришлось обращаться к главе региона.

Губернатор пообещал по каждому пострадавшему решить злободневные вопросы. Как сообщили "РГ" в администрации Верхнесалдинского городского округа, сейчас проблем с пропиской или правом владения нет: 10 тысяч "чрезвычайных" выплат уже получили 110 собственников домов. А заявки на оценку полного нанесенного ущерба подали жители 171 дома и владельцы 149 садовых участков.

Серьезной проблемой для салдинцев стали и экологические последствия потопа. Вода принесла с промзоны на огороды мазутную пленку, пострадала земля, погиб урожай. Люди, едва не плача, показывали главе региона покрытые черной слизью перцы, помидоры и прочие уцелевшие в теплицах плоды. Испорченные мазутом постройки. Просили разобраться, откуда смыло нефтепродукты. Расследованием "черного следа" сейчас занимаются специалисты Росприроднадзора, Рос­портребнадзора, прокуратуры. С пострадавших участков взяты пробы земли, чтобы оценить масштаб экологичес­кого ущерба.

- Пенсия небольшая. Нам, кроме огорода, надеяться не на что. Сказали, эту землю увезут, другую привезут. К тому же пробы почвы с огорода взяли. Надежда есть, что все будет безопасно, - разложила ситуацию по полочкам пенсионерка Светлана Ларькова.

Чтобы справиться с загрязнением наверняка, по поручению губернатора проводится очистка территории: поверхность обрабатывается специальным сорбентом, впитывающим нефтяные остатки. "Мы возмес­тим потери и поможем восстановить плодородный слой почвы", - заверил жителей Евгений Куйвашев.

Лейтмотив дня сегодняшнего: людям необходимо помочь и с ремонтом домов, и с восстановлением садовых участков. Разобрать завалы, выкинуть уже непригодный хлам, просушить все, что уцелело, жителям сейчас помогают спасатели и волонтеры. Одновременно в пострадавших городах и селах восстанавливается коммунальная и транспортная инфраструктура. Активную помощь оказывает градообразующее предприятие. Корпорация ВСМПО-АВИСМА мгновенно начала ликвидировать последствия потопа. Выделила технику и рабочих для разборки завалов, организовала горячую линию, развернула пункты питания и раздачи питьевой воды, предоставила жилье для потерявших кров. Принято решение оказать материальную помощь собственникам жилых домов, попавшим в зону затопления.

Следы потопа постепенно сглаживаются. Уже можно проехать по грунтовкам, ведущим в соседние от Салды деревни. Так что отрезанными от мира уральцы, пережившие стихию, себя не чувствуют.

Между тем

Изначально было принято решение выделить пострадавшим от наводнения гражданам на первоочередные нужды по 10 тысяч рублей. Также им полагаются выплаты в зависимости от степени утраты имущества. При частичной утрате - по 50 тысяч рублей на человека, но не более чем на трех членов одной семьи. По 100 тысяч выплатят тем, чье имущество в связи с паводком пострадало без возможности восстановления, одна семья может получить в этом случае до 300 тысяч рублей. По предварительным данным, на материальную поддержку претендуют 450 человек: 250 жителей Верхнесалдинского ГО, 165 - Горноуральского и 35 - Нижнесалдинского.