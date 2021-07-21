Тюменский нефтегазовый форум пройдет в срок и увеличит экспозицию

Тюменский нефтегазовый форум пройдет, как и в прошлом году, в обозначенные ранее сроки, подтвердили его организаторы. Мало того, мероприятий в режиме офлайн будет существенно больше. Но только для тех, кто предоставит сертификат о прививке либо отрицательный результат теста на коронавирус.

Не обойдется, конечно же, без выставки инновационных проектов, техники и оборудования в сфере ТЭК, причем экспозиционные площади вновь увеличат, поскольку число желающих продемонстрировать в Тюмени свои достижения прибывает. Традиционно в программе технологические и закупочные сессии, дни компаний. По словам директора по технологическому развитию "Газпром нефти" Алексея Вашкевича, он и его коллеги нацелены на обмен знаниями и опытом с представителями отрасли, на получение быстрой обратной связи путем интерактивного диалога.

Напомним: форум, проводимый под кураторством федеральных минэнерго, минприроды, минпромторга и правительства Тюменской области, пройдет с 14 по 16 сентября.