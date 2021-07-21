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21.07.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

Уралец отсудил 330 тыс за повреждения авто при установке сигнализации

Текст: Юлия Мякишева

В Верхней Салде суд с помощью автотехнической экспертизы установил, что машину горожанина повредили в автосервисе при монтаже сигнализации.

Фото: iStock
Уралец отсудил 100 тысяч рублей за услугу, навязанную при покупке авто

Автолюбитель для установки оборудования на свой Chevrolet Orlando обратился к индивидуальному предпринимателю, у которого был авторизованный центр установки сигнализации Starline, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. Машину из сервиса должна была забрать жена клиента, она и увидела многочисленные повреждения пластиковой части "торпедо" и отделки кузова, которых раньше не было.

Когда сам владелец подъехал на место, он отразил недостатки в акте выполненных работ и предложил бизнесмену устранить их. Еще через два дня мужчина вручил сервису претензию, но ответа не получил. Между тем стоимость установки сигнализации составила 4,5 тысячи рублей. Эту сумму заказчик полностью оплатил.

Тогда мужчина обратился к к экспертам для определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля, заплатив за экспертизу 4 тысячи рублей. Согласно заключению, восстановить транспортное средство обойдется в 98 799 рублей. Тогда он направил еще одну претензию, которая осталась без ответа, и тогда автомобилист пошел в районный суд с иском о взыскании стоимости ремонта, компенсации морального вреда, штрафа, расходов на экспертизу и оплату услуг представителя.

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Суд назначил автотехническую экспертизу, которая подтвердила: повреждения могли быть нанесены при монтаже. Устранить их можно только полной заменой частей.

- Суд удовлетворил требования частично. С ИП взыскали сумму причиненного ущерба - 98 799 рублей, неустойку 98 799 рублей, компенсацию морального вреда - 1 тысяча рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке - 99 299 рублей, а также судебные расходы и расходы по оплате услуг представителя - 39 тысяч рублей. Всего 336 897 рублей, - говорится в сообщении.

Ответчик подал апелляционную жалобу, ссылаясь на то, что истец не доказал причинно-следственную связь между работами и повреждениями. В Свердловском областном суде оставили решение суда первой инстанции без изменений. Оно вступило в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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