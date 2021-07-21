На Урале водитель на чужой иномарке сбил сотрудника ГИБДД

В Екатеринбурге 22-летнему водителю предъявили обвинение за умышленный наезд на сотрудника ГИБДД. Расследованием занимается Следственный комитет Свердловской области.

Происшествие случилось ночью 15 июля на улице Начдива Онуфриева. "Во время патрулирования экипаж ДПС заметил Audi, которая проехала перекресток на "красный". Машину остановили, чтобы проверить документы водителя, но тот неожиданно нажал на педаль газа, сбил инспектора и протащил несколько метров, после чего уехал", - рассказали в отделении пропаганды городского ОГИБДД.

Сотрудник правоохранительных органов обратился к медикам: у него диагностировали травмы ноги.

Сбежавшего нарушителя спустя время вычислили. Оказалось, он никогда не сдавал на права, а иномарка принадлежит его подружке. Она пояснила, что после инцидента бойфренд оставил ей ключи от ее авто и уехал. Молодого человека задержали.

За нарушение ПДД в отношении лихача составлено несколько протоколов, выписаны штрафы. За оставление места ДТП по решению суда он будет арестован на 14 суток. Также водителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".