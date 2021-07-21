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21.07.2021 15:46
Рубрика: Общество

В Югре обнаружен большой разлив нефтяной эмульсии

Локальная авария на нефтепроводе могла привести к масштабной катастрофе
Текст: Анатолий Пристанский
Российская газета - Экономика УРФО № 164(8515)
Природнадзор Югры и прокуратура выясняют масштабы и последствия крупного разлива нефти на территории Нефте­юганского района. Аварию выявили сотрудники территориального управления магистральных нефтепроводов компании "Транснефть - Сибирь" и немедля сообщили о ней надзорным и силовым ведомствам.

Разлив случился в зоне разрабатываемого с советской эпохи (уже 35 лет) Малобалыкского месторождения. Промысловая трубопроводная сеть в силу длительной эксплуатации порядком изношена, и неудивительно, что прорыв трубы на узле задвижек привел к мощному выбросу нефтяной эмульсии. Так называют добытую жидкость - смесь нефти с пластовой водой. А растеклась она в непосредственной близости от магистрального нефтепровода Нижневартовск - Курган - Куйбышев, - поэтому ее и обнаружили операторы нефтетранспортной компании.

Фото: Татьяна Кравченко
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Почуяв неладное, они отправили на воздушную разведку беспилотник. А вскоре на место прибыла патрульная группа службы безопасности компании. Увиденное она восприняла как чрезвычайную ситуацию, требующую безотлагательного вмешательства. Ведь в охранной зоне, буквально в мет­ре от трубопровода, оказался вырыт внушительный по размеру котлован, куда экскаватор перемещал загрязненный грунт. Его работа была тотчас прекращена. Машина вкупе с фотовидеофиксацией аварийного участка послужили доказательствами вопиющего нарушения правил эксплуатации объектов магистрального транспорта нефти. Могло и до катастрофы дойти.

Какая-то часть эмульсии попала в безымянный ручей, впадающий в Малый Балык. Его, к счастью, вовремя перекрыли, угрозы загрязнения реки нет, подчеркивают в управлении природнадзора. Объем растекшейся жидкости предварительно оценивался в пределах 60-100 тонн.

Отметим, что за пять последних лет крупное нефтедобывающее предприятие, ставшее виновником аварии, решениями судов уже оштрафовано за урон экологии края почти на 400 миллионов рублей. Последний инцидент очень печальный, признают в ведомстве, однако предлагают взглянуть на ситуацию в целом по региону. Она внушает оптимизм: в прошлом году компании ТЭК сократили площадь загрязненных нефтепродуктами земель сразу на 40 процентов, в природоохрану вложили 81,6 миллиарда рублей.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

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