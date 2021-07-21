Белая собака в ошейнике бегала вдоль дороги в пригороде Екатеринбурга. Иногда садилась на обочину и смотрела на машины явно в ожидании хозяина.

Жители Берёзовского, города-спутника Екатеринбурга, которые проезжали мимо, не смогли остаться равнодушными и разместили объявление о брошенном питомце в соцсетях. Нашлось немало желающих поучаствовать в судьбе животного.

Собака тем временем не уходила далеко, но и не давалась в руки. Несколько дней активисты-зоозащитники и просто добрые люди подкармливали ее. Нашлись и те, кто готов был взять животное на передержку, но поймать не смогли. "Срочно, чья собака?", "Хозяева, где вы?" - писали березовчане в паблике "Сила Берёзовского в людях". Образовалась целая команда по спасению. Было несколько попыток увезти животное, которое норовило убежать в лес. Нашли даже специальную клетку для отлова. Наконец, кто-то вспомнил, что видел собаку рядом с машиной, которую эвакуировали. Так информация о брошенном домашнем питомце дошла до местного отделения ГИБДД.

Оказалось, экипаж ДПС остановил пьяного водителя "ВАЗ-2104". Вместе с ним в машине находилась та самая собака. Сотрудники ГИБДД спросили хозяина, куда ее девать. В ответ он сказал, что некуда, и просто высадил питомца на дорогу. Когда общественники стали разыскивать владельцев животного, полицейские, которые тоже читают соцсети, решили действовать.

Сотрудники ГИБДД спросили хозяина, куда девать собаку, а тот в ответ заявил, что некуда, и просто высадил своего питомца на дорогу

- Такая ситуация, мне бы по голове не получить за нее, - рассказал "РГ" начальник отделения ГИБДД Иван Селезнев. - Мы со старшим инспектором Копыловым повезли задержанного в суд, но по дороге заехали в лес за собакой. Я сам собаковод со стажем, с детства. У меня и сейчас есть пес. Понимаю, насколько они преданные...

Селезнев привез хозяина собаки к месту, возле которого ее обычно видели. Прошлись по лесу, подзывая Белку - так, оказывается, зовут уральскую Хатико. Она пришла на зов владельца, но в его руки пошла не сразу - обиделась. Правда, обиды хватило на пару минут, а потом произошло радостное воссоединение. На патрульной машине Белку отвезли на дачу, где попросили присмотреть за ней соседей горе-хозяина. После этого задержанного доставили в суд. Через сутки его отпустили - остается надеяться, что он сразу поспешил к верной собаке.

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История про строгих, но справедливых и добрых полицейских и спасенную Белку тронула березовчан. "Начальнику ГИБДД отдельное уважение. Спасибо, что совершил человеческий поступок!" - такой была реакция в соцсетях жителей Берёзовского.