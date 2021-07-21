В Тюмени во дворе дома машина сбила ребенка на самокате

В Тюмени накануне школьник пострадал в ДТП во дворе жилого дома, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На Московском тракте в начале десятого вечера восьмилетний школьник на самокате выехал от подъезда и попал под колеса Renault.

"У ребенка тяжелейшие повреждения, он в больнице, - рассказали в пресс-службе ГИБДД. - Обстоятельства аварии, в частности скорость, с которой двигался водитель, выясняются".

Также дорожный инцидент произошел на Червишевском тракте: там водитель автомобилем Honda сбила также восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, около десяти часов вечера ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины, а женщина за рулем иномарки не успела отреагировать и остановиться. У школьника диагностированы ушибы и ссадины.