В Тюмени во дворе дома машина сбила ребенка на самокате

Новости

В ПФР объяснили, как получить социальную доплату к пенсии 08:35
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2" 08:18
В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека 08:15
Недобросовестных лесопользователей в России стало меньше 08:00
Баскетболисты "Милуоки" стали чемпионами НБА 07:53
Аналитик дал совет, стоит ли сейчас хранить деньги на вкладах 07:52
В США владельцы отелей и ресторанов объявили о кризисе в отрасли 07:45
На Олимпиаде в Токио начались соревнования 07:27
На Олимпиаде в Токио выявлены еще 10 заболевших коронавирусом 07:05
Инфекционист предупредил о важном противопоказании к вакцинации 06:58
Германия и США 21 июля объявят о сделке по "Северному потоку-2" 06:43
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского 05:46
Нью-Йорк окутал дым от полыхающих на западе США лесных пожаров 05:03
Названы товары, в качестве которых россияне сомневаются чаще всего 05:00
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса 04:33
Вильфанд: Европейская часть России "посинеет" от холода 03:47
Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2" 02:56
Ученые доказали эффективность экстракта полыни в борьбе с COVID-19 02:05
В Китае 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро 01:28
Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома 01:03
В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет 00:40
Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ 00:20
Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 08:24
Рубрика: Происшествия

В Тюмени во дворе дома машина сбила ребенка на самокате

Текст: Татьяна Воробьева

В Тюмени накануне школьник пострадал в ДТП во дворе жилого дома, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В Новосибирске водитель Audi насмерть сбил ребенка на самокате

На Московском тракте в начале десятого вечера восьмилетний школьник на самокате выехал от подъезда и попал под колеса Renault.

"У ребенка тяжелейшие повреждения, он в больнице, - рассказали в пресс-службе ГИБДД. - Обстоятельства аварии, в частности скорость, с которой двигался водитель, выясняются".

Также дорожный инцидент произошел на Червишевском тракте: там водитель автомобилем Honda сбила также восьмилетнего мальчика. По предварительным данным, около десяти часов вечера ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованной машины, а женщина за рулем иномарки не успела отреагировать и остановиться. У школьника диагностированы ушибы и ссадины.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана
Российский истребитель Checkmate станет конкурентом F-35A и Gripen
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Германия и США 21 июля объявят о сделке по "Северному потоку-2"
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
ФСБ опубликовала видео задержания в Москве несостоявшегося террориста
Почему на дорогах в Подмосковье медленно снижается аварийность