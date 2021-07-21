В Зауралье благодаря снижению энерготарифов повысят зарплаты

Напомним: четыре субъекта УрФО - Курганская, Тюменская области, Югра и ЯНАО - первыми в России создали единую энергозону. Благодаря этому энерготарифы для бюджетных организаций, промышленности, малого и среднего бизнеса в Зауралье, которые до этого были самыми высокими в Уральском округе, снизились до уровня нефтедобывающих регионов. У курганских предприятий высвободилась часть средств, предусмотренных ранее на оплату электроэнергии. Их предлагается направить на зарплату.
По статистике, в Зауралье номинальная начисленная зарплата одного работника за четыре месяца по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8 процентов и составила 33,5 тысячи рублей. Реальный заработок тоже растет, но инфляция его опережает. Например, машинисту бульдозера предлагают всего 15,4 тысячи рублей, поэтому многие местные жители работают вахтовым методом в северных округах, где заработки в разы больше. Тем временем в Зауралье катастрофически не хватает рабочих рук.
Согласно Трудовому кодексу, работодатели должны индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. На многих предприятиях эта норма прописана в коллективных договорах и строго выдерживается.
- У нас с 2018 года индексация заработной платы как антиинфляционная мера была внесена в коллективный договор, - рассказал "РГ" председатель профсоюзного комитета Курганмашзавода Виктор Родионов. - Это один из важных способов увеличения денежных доходов работников, расширения социальных гарантий. Сегодня заработная плата на КМЗ одна из самых высоких среди промышленных предприятий области и выплачивается без задержек.
По словам начальника главного управления по труду и занятости населения области Игоря Ксенофонтова, после снижения энерготарифов 475 работодателей уже подняли зарплаты, еще 137 запланировали это сделать, а вот 63 компании отказались от этого шага, не исключив, правда, такой возможности в дальнейшем в зависимости от финансового состояния предприятия. По данным мониторинга правительства региона, около 15 процентов предприятий платят своим работникам минималку - 14 710 рублей. Скорее всего, на самом деле заработки больше, только часть денег люди получают "в конверте".
Отсутствие индексации зарплаты - нарушение трудового законодательства, и 21 работодатель уже получил за это предостережения. Но все-таки власти предпочитают не штрафовать, а договариваться с бизнесом, тем более что появилась такая возможность. Предварительно посчитано, например, что потребители на высоком напряжении, а это почти все заводы, сэкономят около 850 миллионов рублей.
- Идет борьба за кадры, - подчеркивает заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов. - Чтобы сохранить коллектив или привлечь новых сотрудников, на многих предприятиях применяют социально ориентированный подход.
Кстати, власти и сами используют преференции как способ повлиять на бизнес. Так, с 1 июля изменились требования к застройщикам, участвующим в госпрограмме, предполагающей субсидирование затрат на первоначальный взнос по ипотеке за счет областного бюджета. Чтобы попасть в программу, в строительных компаниях зарплата должна быть "белой" и выше среднеотраслевого уровня (сейчас - 28 тысяч рублей). Не все оказались к этому готовы. Во всяком случае, переаккредитацию по новым правилам пока никто из застройщиков не прошел.
Вадим Шумков, губернатор Курганской области:
- Много раз, обсуждая вопросы господдержки приобретения нового производственного оборудования, слышал от бизнеса, как сложно найти квалифицированных сотрудников, чтобы запустить новые проекты. Людям надо платить. Сейчас для этого появляется дополнительный ресурс. Снижение энерготарифов позволит в целом по Курганской области категории "прочие потребители" сэкономить примерно 1,5 миллиарда рублей. Просьба ко всем руководителям этих предприятий - сумму экономии направлять на повышение заработной платы работников. Бюджет направит ее на своевременную выплату коммуналки и на увеличение зарплат автоматически.