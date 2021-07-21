В Зауралье благодаря снижению энерготарифов повысят зарплаты

Курганское региональное объединение работодателей, федерация профсоюзов и областное правительство договорились направить на повышение зарплат не менее 75 процентов средств, сэкономленных работодателями за счет снижения с 1 июля тарифа на передачу электрической энергии. Обязательства закреплены в трехстороннем областном соглашении, но поддержали его не все предприятия.

Напомним: четыре субъекта УрФО - Курганская, Тюменская области, Югра и ЯНАО - первыми в России создали единую энергозону. Благодаря этому энерготарифы для бюджетных организаций, промышленнос­ти, малого и среднего бизнеса в Зауралье, которые до этого были самыми высокими в Уральском округе, снизились до уровня нефтедобывающих регионов. У курганских предприятий высвободилась часть средств, предусмотренных ранее на оплату электроэнергии. Их предлагается направить на зарплату.

По статистике, в Зауралье номинальная начисленная зарплата одного работника за четыре месяца по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8 процентов и составила 33,5 тысячи рублей. Реальный заработок тоже растет, но инф­ляция его опережает. Например, машинисту бульдозера предлагают всего 15,4 тысячи рублей, поэтому многие местные жители работают вахтовым методом в северных округах, где заработки в разы больше. Тем временем в Зауралье катастрофически не хватает рабочих рук.

Согласно Трудовому кодексу, работодатели должны индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. На многих предприятиях эта норма прописана в коллективных договорах и строго выдерживается.

- У нас с 2018 года индексация заработной платы как антиинфляционная мера была внесена в коллективный договор, - рассказал "РГ" председатель профсоюзного комитета Курганмашзавода Виктор Родионов. - Это один из важных способов увеличения денежных доходов работников, расширения социальных гарантий. Сегодня заработная плата на КМЗ одна из самых высоких среди промышленных предприятий области и выплачивается без задержек.

По словам начальника главного управления по труду и занятости населения области Игоря Ксенофонтова, после снижения энерготарифов 475 работодателей уже подняли зарплаты, еще 137 запланировали это сделать, а вот 63 компании отказались от этого шага, не исключив, правда, такой возможности в дальнейшем в зависимости от финансового состояния предприятия. По данным мониторинга правительства региона, около 15 процентов предприятий платят своим работникам минималку - 14 710 рублей. Скорее всего, на самом деле заработки больше, только часть денег люди получают "в конверте".

Отсутствие индексации зарплаты - нарушение трудового законодательства, и 21 работодатель уже получил за это предостережения. Но все-таки власти предпочитают не штрафовать, а договариваться с бизнесом, тем более что появилась такая возможность. Предварительно посчитано, например, что потребители на высоком напряжении, а это почти все заводы, сэкономят около 850 миллионов рублей.

- Идет борьба за кадры, - подчеркивает заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов. - Чтобы сохранить коллектив или привлечь новых сотрудников, на многих предприятиях применяют социально ориентирован­ный подход.

Кстати, власти и сами используют преференции как способ повлиять на бизнес. Так, с 1 июля изменились требования к застройщикам, участвующим в госпрограмме, предполагающей субсидирование затрат на первоначальный взнос по ипотеке за счет областного бюджета. Чтобы попасть в программу, в строительных компаниях зарплата должна быть "белой" и выше среднеотраслевого уровня (сейчас - 28 тысяч рублей). Не все оказались к этому готовы. Во всяком случае, переаккредитацию по новым правилам пока никто из застройщиков не прошел.

Прямая речь

Фото: Татьяна Андреева/РГ

Вадим Шумков, губернатор Курганской области:

- Много раз, обсуждая вопросы гос­поддержки приобретения нового производственного оборудования, слышал от бизнеса, как сложно найти квалифицированных сотрудников, чтобы запустить новые проекты. Людям надо платить. Сейчас для этого появляется дополнительный ресурс. Снижение энерготарифов позволит в целом по Курганской области категории "прочие потребители" сэкономить примерно 1,5 миллиарда рублей. Просьба ко всем руководителям этих предприятий - сумму экономии направлять на повышение заработной платы работников. Бюджет направит ее на своевременную выплату коммуналки и на увеличение зарплат автоматически.