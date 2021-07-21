В Зауралье благодаря снижению энерготарифов повысят зарплаты

Новости

За сутки ликвидированы 106 лесных пожаров, еще 279 продолжают тушить 16:47
Вирусолог оценил сообщения о пользе полыни при лечении COVID-19 16:47
Даниэль Бентли Александр и Цветана: Какие имена дают младенцам в Омске 16:38
Собянин осмотрел в Солнцево новый Ледовый дворец и ход реконструкции поликлиники 16:33
Авиастроители из Дагестана продемонстрировали на МАКС легкий вертолет 16:31
В Совфеде проконтролируют меры поддержки цветоводов 16:29
В каждом крупном городе будут открыты церковные центры гуманитарной помощи 16:25
Сотрудников метро Казани задержали за майнинг-ферму на подстанции 16:16
Появились новые кадры из продолжения "Хэллоуина" 16:09
Госдума передала в ПА ОДКБ доказательства вмешательства Запада в дела РФ 16:01
Биржевые цены бензина Аи-92 и Аи-95 обновили рекордные значения 15:50
Россиянина задержали при въезде в Латвию по подозрению в отмывании денег 15:46
Матвиенко: Собор в Казани станет одним из символов духовного возрождения 15:41
Названы регионы, где больше всего застройщиков-нарушителей 15:41
Доля контрафакта в табачной промышленности снизилась до 10% 15:40
Минниханов и Шаймиев удостоены наград РПЦ 15:40
Самолет "Байкал" получит гибридный двигатель в 2024 году 15:36
Собянин: Реновация пришла в Солнцево 15:22
Венеция объявила состав жюри фестиваля 15:10
Хинштейн: Замглавы УГИБДД Ставрополья задержан в Москве 15:10
В Италии чиновник в ходе конфликта застрелил мигранта 15:06
В Москве могут закрыть концертную площадку за нарушение антиковидных мер 14:55
"Ярсы" вышли на маршруты боевого патрулирования в Ивановской области 14:32
СМИ: С помощью программы Pegasus могли прослушивать глав ряда стран и организаций 14:30
Розыгрыш автомобилей среди привившихся от COVID возобновлен в Москве 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 15:40

В Зауралье благодаря снижению энерготарифов повысят зарплаты

Текст: Валентина Пичурина
Российская газета - Экономика УРФО № 164(8515)
Курганское региональное объединение работодателей, федерация профсоюзов и областное правительство договорились направить на повышение зарплат не менее 75 процентов средств, сэкономленных работодателями за счет снижения с 1 июля тарифа на передачу электрической энергии. Обязательства закреплены в трехстороннем областном соглашении, но поддержали его не все предприятия.

Напомним: четыре субъекта УрФО - Курганская, Тюменская области, Югра и ЯНАО - первыми в России создали единую энергозону. Благодаря этому энерготарифы для бюджетных организаций, промышленнос­ти, малого и среднего бизнеса в Зауралье, которые до этого были самыми высокими в Уральском округе, снизились до уровня нефтедобывающих регионов. У курганских предприятий высвободилась часть средств, предусмотренных ранее на оплату электроэнергии. Их предлагается направить на зарплату.

Фото: iStock
Цифровизация поможет избежать повышения энерготарифов

По статистике, в Зауралье номинальная начисленная зарплата одного работника за четыре месяца по сравнению с прошлым годом увеличилась на 8 процентов и составила 33,5 тысячи рублей. Реальный заработок тоже растет, но инф­ляция его опережает. Например, машинисту бульдозера предлагают всего 15,4 тысячи рублей, поэтому многие местные жители работают вахтовым методом в северных округах, где заработки в разы больше. Тем временем в Зауралье катастрофически не хватает рабочих рук.

Согласно Трудовому кодексу, работодатели должны индексировать заработную плату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. На многих предприятиях эта норма прописана в коллективных договорах и строго выдерживается.

- У нас с 2018 года индексация заработной платы как антиинфляционная мера была внесена в коллективный договор, - рассказал "РГ" председатель профсоюзного комитета Курганмашзавода Виктор Родионов. - Это один из важных способов увеличения денежных доходов работников, расширения социальных гарантий. Сегодня заработная плата на КМЗ одна из самых высоких среди промышленных предприятий области и выплачивается без задержек.

По словам начальника главного управления по труду и занятости населения области Игоря Ксенофонтова, после снижения энерготарифов 475 работодателей уже подняли зарплаты, еще 137 запланировали это сделать, а вот 63 компании отказались от этого шага, не исключив, правда, такой возможности в дальнейшем в зависимости от финансового состояния предприятия. По данным мониторинга правительства региона, около 15 процентов предприятий платят своим работникам минималку - 14 710 рублей. Скорее всего, на самом деле заработки больше, только часть денег люди получают "в конверте".

Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату

Отсутствие индексации зарплаты - нарушение трудового законодательства, и 21 работодатель уже получил за это предостережения. Но все-таки власти предпочитают не штрафовать, а договариваться с бизнесом, тем более что появилась такая возможность. Предварительно посчитано, например, что потребители на высоком напряжении, а это почти все заводы, сэкономят около 850 миллионов рублей.

- Идет борьба за кадры, - подчеркивает заместитель губернатора по экономической политике Владимир Архипов. - Чтобы сохранить коллектив или привлечь новых сотрудников, на многих предприятиях применяют социально ориентирован­ный подход.

Кстати, власти и сами используют преференции как способ повлиять на бизнес. Так, с 1 июля изменились требования к застройщикам, участвующим в госпрограмме, предполагающей субсидирование затрат на первоначальный взнос по ипотеке за счет областного бюджета. Чтобы попасть в программу, в строительных компаниях зарплата должна быть "белой" и выше среднеотраслевого уровня (сейчас - 28 тысяч рублей). Не все оказались к этому готовы. Во всяком случае, переаккредитацию по новым правилам пока никто из застройщиков не прошел.

Прямая речь
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Вадим Шумков, губернатор Курганской области:

- Много раз, обсуждая вопросы гос­поддержки приобретения нового производственного оборудования, слышал от бизнеса, как сложно найти квалифицированных сотрудников, чтобы запустить новые проекты. Людям надо платить. Сейчас для этого появляется дополнительный ресурс. Снижение энерготарифов позволит в целом по Курганской области категории "прочие потребители" сэкономить примерно 1,5 миллиарда рублей. Просьба ко всем руководителям этих предприятий - сумму экономии направлять на повышение заработной платы работников. Бюджет направит ее на своевременную выплату коммуналки и на увеличение зарплат автоматически.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Регулирование энерготарифов

Главное сегодня

Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо Путину
В Госдуме назвали психозом намерения Британии вернуться к приемам холодной войны
Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"