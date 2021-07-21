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21.07.2021 04:46
Рубрика: Общество

Как бороться с борщевиком и вылечить от него ожог

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 163(8514)
Нынешним летом в Столичном регионе выросло число людей, обращающихся за медицинской помощью из-за ожогов борщевиком.
Симпатичный и безвредный с виду борщевик - самый заклятый враг трудолюбивого дачника. Фото: Владимир Гердо / ТАСС Симпатичный и безвредный с виду борщевик - самый заклятый враг трудолюбивого дачника. Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Симпатичный и безвредный с виду борщевик - самый заклятый враг трудолюбивого дачника. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Скорее всего, виной тому - решение властей штрафовать дачников, допускающих разрастание этого злого сорняка у себя на участке. Побороть растение даже за несколько лет, если оно сильно засорило территорию, довольно сложно.

Фото: iStock
В тульском агропарке вырастят "борца" с борщевиком

Уж больно живучее, корень длинный, даже если подкопать и выдрать, все равно прорастает снова. Но и платить 20 тысяч рублей за цветущие на участке зонтики не хочется никому, а потому народ вынужденно выходит на прополку и на косьбу, часто не соблюдая меры безопасности. Хотя полученные в жару и солнечную погоду ожоги от борщевика особенно сильны.

Впрочем, откладывать атаку на борщевик на прохладную, дождливую осень не имеет смысла - если пропустить на участке хоть один зонтик и дать семенам завязаться и созреть (а это происходит как раз сейчас), неприятная прополка на ближайшие два-три сезона обеспечена.

Мало того что семена разлетаются по всему участку, они к тому же не теряют всхожесть несколько лет и будут "радовать" ядовитой порослью каждую весну-лето на годы вперед.

Значит, все равно придется от растения избавляться, и лучше постараться сделать это без ущерба для здоровья.

"В соке борщевика содержатся токсичные вещества фуранокумарины, которые вызывают сенсибилизацию (то есть резко повышают чувствительность) кожи к УФ-излучению, - рассказал "РГ" врач-дерматовенеролог КДЦ "Арбатский" Пироговского центра Павел Юрьевич Ворожейкин. - При попадании сока на кожу, которая впоследствии подвергается контакту с солнечными лучами, возникают ожоги - фотохимический дерматит. Причем проявляются не сразу, а через несколько часов, а иногда и дней".

При ожоге борщевиком самолечением лучше не заниматься

Вот почему воевать с борщевиком надо в плотной не пропускающей влагу одежде с длинными рукавами, не забывать о защите рук (перчатки) и глаз (пластиковый щиток или очки).

Но даже если вам кажется, что вы были аккуратны и сок от срезаемых растений на вашу кожу не попал, сразу после работы в саду нужно как следует промыть лицо и руки, а еще лучше - принять душ. Многие пытаются не срезать или выкапывать растение, а косить его триммером. Вращающийся диск размалывает плотный стебель, и мелкие части растения разлетаются на метры вокруг - обжечься могут оказавшиеся поблизости.

Как нейтрализовать сок борщевика, если он все же оказался на незащищенной коже?

"Нужно сразу же промыть пораженные участки кожи под струей воды с мылом, обработать антисептиком - хлоргексидином или мирамистином, а потом постараться два-три дня вообще не оказываться на солнце", - советует доктор Ворожейкин.

При попадании сока в глаза немедленно промыть их водой, обильно, в течение 15-20 мин, а потом обратиться за медицинской помощью.

Что делать, если начинает чувствоваться ожог?

Обработать пораженные участки антисептическим водным раствором (хлоргексидин), намазать декспантенолом.

Наложить бинтовую повязку.

Принять антигистаминный препарат.

Если объем поражения невелик, врач посоветует, как лечиться в домашних условиях. Нельзя травмировать (в том числе и протыкать) образующиеся на месте ожога волдыри. При сильном зуде доктор назначит антигистаминный препарат и мазь с глюкокортикостероидами. Но назначение таких серьезных препаратов - прерогатива врача, самолечением заниматься не нужно.

Практика

Как обрабатывать рану

Фото: из личного архива Марии Поповой
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После стадии образования пузыря на месте ожога возникает раневая поверхность - болит, мокнет, чешется. Подсушить рану можно обычной зеленкой или ярко-малиновым фукорцином. В дальнейшем можно использовать пантенол и регенерирующие мази.

"Чтобы не травмировать пораженное место, его можно защитить марлевой повязкой. Пластырем не советую, так как, по моему опыту, если ране дают "дышать", она заживает намного быстрее", - говорит доктор Ворожейкин. Если все сделано правильно, заживление несильного ожога борщевиком займет не меньше 2-3 недель. А темное пятно - гиперпигментация - на месте бывшего ожога может остаться на много месяцев.

"Ожоги борщевиком могут быть очень серьезны, - предупреждает специалист. - А неправильное лечение может привести к нагноению, и в результате лечение будет проходить куда дольше и сложнее".

Общество Природа

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