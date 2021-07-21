России и Киргизии необходимо расширять информационное сотрудничество. В какой повестке нуждаются СМИ в обеих странах? На этот и другие вопросы искали ответ участники круглого стола "Открытый диалог России и Киргизстана: журналистика, медиа и форматы", проведенного информационно-аналитическим центром (ИАЦ) МГУ имени Ломоносова и Центрально-Азиатским представительством "РГ" в Бишкеке при поддержке Фонда президентских грантов.

Обсудить непростую тему в пресс-зале представительства "Российской газеты" собралось около двух десятков руководителей ведущих СМИ Киргизии - телерадиокомпаний, газет, электронных изданий и информационных агентств, экспертов и исследователей. Участники встречи поднимали за круглым столом как чисто профессиональные, так и глобальные вопросы - от освещения евразийской интеграции, влияния социальных сетей на аудиторию и судьбы традиционных медиа до размеров текста и необходимости перевода материалов на разные языки.

- В СМИ обеих стран, к сожалению, не хватает позитивной повестки, - полагает пресс-секретарь посольства России в Киргизии Виктор Харченко. По его словам, медиа гораздо охотнее сообщают аудитории о происшествиях или драмах, в то время как события иного характера освещаются гораздо реже. В качестве примера он привел работу организаций киргизской диаспоры в России, о которой в СМИ чаще всего не рассказывается.

Участники обсуждения согласились с тем, что средствам массовой информации двух стран нужно обмениваться позитивными новостями и чаще рассказывать аудитории о том, как живут соседи по Евразии, заостряя внимание не столько на отличиях, сколько на общих ценностях.

Кстати



Круглый стол прошел в рамках международной программы "МедИАЦия", разделенной на четыре этапа - тематические недели. Каждая из них посвящается одной из стран Центральной Азии. Первую неделю программы провели в Таджикистане. Вторую - в Киргизии. Текущая тематическая неделя проходит в Узбекистане, а следующая посвящается Казахстану. Итогом программы станет формирование журналистского пула, который позволит объединить представителей СМИ нескольких стран.