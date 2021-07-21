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21.07.2021 10:20
Рубрика: Культура

Российский сериал "Коса" признан лучшим на фестивале в Нью-Йорке

Текст: Сусанна Альперина
Российский сериал "Коса" режиссера Игоря Волошина победил на Нью-Йоркском международном кинофестивале (INYFF) в категории "Лучший ТВ / Веб-сериал".
Фото: Предоставлено Kion Фото: Предоставлено Kion
Фото: Предоставлено Kion

Премьерный показ пилотного эпизода "Косы" состоялся в рамках 43-го Московского международного кинофестиваля в программе "Первая серия. Дубль второй". Обозреватель "РГ" тогда побывала на премьере и отметила в этом детективе ярко выраженный авторский режиссерский почерк и игру актрисы - исполнительницы главной роли Линды Лапиньш. Она известна зрителям по проектам "Игра на выживание", "Мастер" и другим. Ее партнер в сериале - Александр Горбатов ("Майор Гром", "Угрюм-река", "Ненастье" и другие фильмы и сериалы).

Фото: Копирайт ООО "Метрафильмс"
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Сериал снимался на Куршской косе. Главная героиня необычна в своей истории. По профессии она следователь и занимается делом об убийствах молодых девушек, которые происходят в районе косы. Над сценарием работала Татьяна Арцеулова. Генеральные продюсеры - Александр Цекало, Игорь Мишин, Иван Самохвалов. Креативные продюсеры - Максим Полинский, Николай Булыгин, Наталья Исакова. Осенью сериал покажут в онлайн-кинотеатре Kion.

Название сериала связано с географией места действия - события разворачиваются в Калининградской области, природных красот и морских пейзажей будет предостаточно. Одним из мест действия картины стал национальный парк "Куршская коса", соединяющий Калининградскую область и Литву. Фильм создан при поддержке правительства Калининградской области.

От России в программу нью-йоркского фестиваля был также отобран сериал "Хрустальный".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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