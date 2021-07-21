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21.07.2021 14:18
Рубрика: Экономика

Российским туристам на курортах Египта будет доступен бесплатный интернет

Текст: Юлия Акиньшина

На курортах Египта для российских туристов запустят бесплатный беспроводной интернет - услуга станет доступна в музеях и у археологических памятников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

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"Так, на 30 археологических памятниках и в музеях, включая Пирамиды Гизы, музей в Каире, храмы Луксора, до конца этого года появится бесплатный беспроводной доступ в интернет", - отмечается в материалах.

По сообщению минтуризма страны, министерство стремится предоставить услуги Wi-Fi на всех туристических объектах, чтобы у туристов была возможность в режиме онлайн размещать в соцсетях фотографии и видеоролики, вести онлайн-трансляции.

Кроме того, наличие высокоскоростного интернета дает возможность оплачивать билеты и другие покупки банковской картой. Также это дает возможность самостоятельного изучения информации о памятниках и музейных артефактах посредством считывания QR-кодов на табличках.

Напомним, что Египет объявил о смягчении антиковидных ограничений для россиян. Министерство туризма и древностей Египта решило снять запрет на работу театров, парков развлечений, казино, концертных залов и ночных клубов - данные учреждения смогут принимать гостей при условии соблюдения санитарных мер и при наличии специальной лицензии от Минтуризма.

Экономика Туризм

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