С 21 июля во Франции заработала система санитарных пропусков

В Париже жарко. На небе ни облачка, и солнце палит нещадно. Наверное, поэтому народа на улицах немного, но за столиками на открытых террасах кафе и ресторанов, попивая прохладительные напитки, сидят завсегдатаи. Надо полагать, их станет меньше, когда с первого августа с них будут требовать предъявить антиковидный санитарный пропуск.

Тот самый, который уже с этой среды обязателен для того, чтобы попасть, к примеру, в музеи, театры, библиотеки, на стадионы. И Эйфелева башня, куда я направился поутру, не исключение. Около пропускных пунктов несколько десятков желающих попасть на эту знаковую достопримечательность французской столицы. Некоторые, что обзавелись санитарным документом в виде QR-кода на смартфоне или в бумажной форме (там отметка о полном цикле вакцинации разрешенными в ЕС препаратами или о свежем ПЦР-тесте), предъявляют его вместе с удостоверением личности и, надев обязательные для посещения маски, отправляются к лифтам, которые их поднимут на первый, а затем второй ярусы. Третий в эту среду был закрыт до 18.30, как объяснили в дирекции, по "техническим причинам".

Ну а те, у кого не было на руках этого столь необходимого по нынешним временам "сезам, откройся"? Такими оказались служащий из Лилля, что на севере страны, Антуан и его супруга Мари-Клэр, а также двое их мальчишек 7 и 10 лет. Они стояли в сторонке, и по их виду можно было предположить, что они обдумывают, как быть дальше.

Познакомились. Как рассказал Антуан, решив провести свой летний отпуск и детские каникулы на юге, семья отправилась в путь во вторник с таким расчетом, чтобы по дороге заехать в Париж, показать его детишкам, а также сводить их на Эйфелеву башню.

- Но вот в чем загвоздка, - поведал Антуан. - Вечером во вторник не успели этого сделать, а сегодня - новые правила. Мы с женой вакцинировались первый раз на следующий день после того, как Макрон объявил об активизации санпропусков. Однако для того, чтобы их получить, надо иметь полный цикл прививок от COVID-19 или ПЦР-тест, а нам до этого еще далеко. Так что пришли сюда на авось и теперь думаем, что делать.

Надо сказать, что таких пар как Антуан и Мари-Клэр, чуть расстроенных, даже слегка обескураженных, я приметил еще несколько.

Правда, надо отдать должное администрации Общества по эксплуатации башни. Она предвидела, что подобные ситуации возникнут в эту знаковую среду.

Около башни туристам предлагают пройти облегченный экспресс-тест на вирусный антиген

Поэтому сыграли на опережение. С раннего утра метрах в пятидесяти от контрольно-пропускных пунктов разбили две палатки, где предлагают туристам, которым не удалось пробиться с первого раза на башню, пройти, что называется, "не отходя от кассы", облегченный экспресс-тест на вирусный антиген.

Когда из одной палатки вышел парень в полном обмундировании - защитные халат, маска, очки, я расспросил его, откуда он, и как идут дела. Парня звали Илияс, студент третьего курса мединститута. Ему и еще нескольким сокурсникам дирекция башни по согласованию с городским муниципалитетом предложила подработать.

- У нас временный контракт. И людям помогаем, ну и для нас дело весьма выгодное, - поведал юный медик. - Как-никак нам платят по 18 евро в час. Сутки оттрубил и, считай, 150 евро в кармане. Конечно, и "железная дама" не внакладе: ведь полный билет для взрослого сейчас стоит 26 евро.

Как уточнил Илияс, для французских граждан этот тест - бесплатный, расходы берет на себя национальная система медстрахования. А вот иностранцам придется платить 25 евро.

Закончив обход 300-метрового с гаком творения Эйфеля, я отправился восвояси. Но по ходу заметил, как Антуан и его домочадцы зашагали в сторону экспресс-палаток. Правильное решение принял служащий из Лилля: ведь ему завтра продолжать путь на Лазурный Берег, где уже зарезервированы места в кемпинге в двух шагах от морского пляжа.