С 21 июля во Франции заработала система санитарных пропусков

Новости

Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов 22:17
В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом 22:07
Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру 21:34
Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение 21:26
Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21:24
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 20:58
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:36
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 20:17
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 20:13
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 20:10
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 19:58
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 19:57
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 19:45
МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% 19:40
По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело 19:39
В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей 19:23
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси 19:18
Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата 19:12
Путин призвал не использовать фитосанитарные нормы как рычаг против конкурентов 18:48
Самый грузоподъемный вертолет в мире получил имя Бориса Слюсаря 18:48
Путин: ФАС должна активнее мониторить ситуацию в торговых сетях 18:38
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен составить 80% к ноябрю 18:30
Капелло, Адвокат и Раньери хотели возглавить сборную России 18:30
Дефицита гречки в России нет 18:22
Патриарх Кирилл призвал не превращать храмы только в памятники архитектуры 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 21:31
Рубрика: В мире

С 21 июля во Франции заработала система санитарных пропусков

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
В Париже жарко. На небе ни облачка, и солнце палит нещадно. Наверное, поэтому народа на улицах немного, но за столиками на открытых террасах кафе и ресторанов, попивая прохладительные напитки, сидят завсегдатаи. Надо полагать, их станет меньше, когда с первого августа с них будут требовать предъявить антиковидный санитарный пропуск.
Этот ресторанчик в Нормандии просит клиентов отсканировать QR код, а в случае его отсутствия, предоставить личные данные. Фото: Getty Images Этот ресторанчик в Нормандии просит клиентов отсканировать QR код, а в случае его отсутствия, предоставить личные данные. Фото: Getty Images
Этот ресторанчик в Нормандии просит клиентов отсканировать QR код, а в случае его отсутствия, предоставить личные данные. Фото: Getty Images

Тот самый, который уже с этой среды обязателен для того, чтобы попасть, к примеру, в музеи, театры, библиотеки, на стадионы. И Эйфелева башня, куда я направился поутру, не исключение. Около пропускных пунктов несколько десятков желающих попасть на эту знаковую достопримечательность французской столицы. Некоторые, что обзавелись санитарным документом в виде QR-кода на смартфоне или в бумажной форме (там отметка о полном цикле вакцинации разрешенными в ЕС препаратами или о свежем ПЦР-тесте), предъявляют его вместе с удостоверением личности и, надев обязательные для посещения маски, отправляются к лифтам, которые их поднимут на первый, а затем второй ярусы. Третий в эту среду был закрыт до 18.30, как объяснили в дирекции, по "техническим причинам".

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Случай двукратного паралича Белла выявили после прививки Pfizer

Ну а те, у кого не было на руках этого столь необходимого по нынешним временам "сезам, откройся"? Такими оказались служащий из Лилля, что на севере страны, Антуан и его супруга Мари-Клэр, а также двое их мальчишек 7 и 10 лет. Они стояли в сторонке, и по их виду можно было предположить, что они обдумывают, как быть дальше.

Познакомились. Как рассказал Антуан, решив провести свой летний отпуск и детские каникулы на юге, семья отправилась в путь во вторник с таким расчетом, чтобы по дороге заехать в Париж, показать его детишкам, а также сводить их на Эйфелеву башню.

- Но вот в чем загвоздка, - поведал Антуан. - Вечером во вторник не успели этого сделать, а сегодня - новые правила. Мы с женой вакцинировались первый раз на следующий день после того, как Макрон объявил об активизации санпропусков. Однако для того, чтобы их получить, надо иметь полный цикл прививок от COVID-19 или ПЦР-тест, а нам до этого еще далеко. Так что пришли сюда на авось и теперь думаем, что делать.

Надо сказать, что таких пар как Антуан и Мари-Клэр, чуть расстроенных, даже слегка обескураженных, я приметил еще несколько.

Правда, надо отдать должное администрации Общества по эксплуатации башни. Она предвидела, что подобные ситуации возникнут в эту знаковую среду.

Около башни туристам предлагают пройти облегченный экспресс-тест на вирусный антиген

Поэтому сыграли на опережение. С раннего утра метрах в пятидесяти от контрольно-пропускных пунктов разбили две палатки, где предлагают туристам, которым не удалось пробиться с первого раза на башню, пройти, что называется, "не отходя от кассы", облегченный экспресс-тест на вирусный антиген.

Когда из одной палатки вышел парень в полном обмундировании - защитные халат, маска, очки, я расспросил его, откуда он, и как идут дела. Парня звали Илияс, студент третьего курса мединститута. Ему и еще нескольким сокурсникам дирекция башни по согласованию с городским муниципалитетом предложила подработать.

- У нас временный контракт. И людям помогаем, ну и для нас дело весьма выгодное, - поведал юный медик. - Как-никак нам платят по 18 евро в час. Сутки оттрубил и, считай, 150 евро в кармане. Конечно, и "железная дама" не внакладе: ведь полный билет для взрослого сейчас стоит 26 евро.

Как уточнил Илияс, для французских граждан этот тест - бесплатный, расходы берет на себя национальная система медстрахования. А вот иностранцам придется платить 25 евро.

Закончив обход 300-метрового с гаком творения Эйфеля, я отправился восвояси. Но по ходу заметил, как Антуан и его домочадцы зашагали в сторону экспресс-палаток. Правильное решение принял служащий из Лилля: ведь ему завтра продолжать путь на Лазурный Берег, где уже зарезервированы места в кемпинге в двух шагах от морского пляжа.

В мире Европа Франция Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах
Пенсионный фонд одобрил 10 млн заявлений на школьные выплаты
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Минэкономразвития предложило выдавать гранты малому и среднему бизнесу
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси
Видео: Миллиардер Джефф Безос успешно слетал в космос на своем корабле
Наводнение обойдется Германии в миллиарды евро