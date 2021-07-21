Самый грузоподъемный вертолет в мире получил имя Бориса Слюсаря

Самый грузоподъемный вертолет в мире Ми-26Т2 получил имя научного и государственного деятеля Бориса Слюсаря. Торжественная церемония вручения именного статута состоялась на международном авиафоруме МАКС-2021.

"Борис Николаевич начинал свою профессиональную деятельность на Ростовском вертолетном заводе в 1960 году слесарем-сборщиком и прошел путь до генерального директора", - отметил руководитель авиакомпании Андрей Мартиросов.

Управляющий директор ПАО "Роствертол" Петр Мотренко отметил вклад Бориса Слюсаря в развитие российского авиастроения. Именно под его руководством в серийное производство была запущена модернизированная версия знаменитого Ми-24 - вертолет Ми-35М, начался выпуск боевой вертолета нового поколения Ми-28Н "Ночной охотник" и прошла глубокая модернизация самого грузоподъемного вертолета в мире - Ми-26Т2.

"Именем Бориса Николаевича названа улица в Ростове-на-Дону и техническое училище, а теперь оно увековечено и в воздухе", - отметил Мотренко.

Машина с бортовым номером RA-06018 авиакомпании "ЮТэйр" будет обслуживать работников одного из нефтяных месторождений Восточной Сибири.

Справка "РГ"

Ми-26 - является самым грузоподъемным в мире серийным вертолетом. На нем установлено 14 международных рекордов, среди которых подъем 25 тонн на высоту 4100 метров. В июне 1981 года состоялся первый публичный показ сверхтяжелого вертолета на аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже. Спустя 43 года на смену Ми-26 пришла новая версия сверхтяжелого вертолета - Ми-26Т2В.