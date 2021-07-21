Международный
авиационно-космический салон
Фото: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Фото: ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
Рубрика: Экономика
21.07.2021 18:48
Текст: Николай Грищенко

Самый грузоподъемный вертолет в мире получил имя Бориса Слюсаря

Самый грузоподъемный вертолет в мире Ми-26Т2 получил имя научного и государственного деятеля Бориса Слюсаря. Торжественная церемония вручения именного статута состоялась на международном авиафоруме МАКС-2021.

"Борис Николаевич начинал свою профессиональную деятельность на Ростовском вертолетном заводе в 1960 году слесарем-сборщиком и прошел путь до генерального директора", - отметил руководитель авиакомпании Андрей Мартиросов.

Фото: Николай Грищенко/РГ
Авиастроители из Дагестана продемонстрировали на МАКС легкий вертолет

Управляющий директор ПАО "Роствертол" Петр Мотренко отметил вклад Бориса Слюсаря в развитие российского авиастроения. Именно под его руководством в серийное производство была запущена модернизированная версия знаменитого Ми-24 - вертолет Ми-35М, начался выпуск боевой вертолета нового поколения Ми-28Н "Ночной охотник" и прошла глубокая модернизация самого грузоподъемного вертолета в мире - Ми-26Т2.

"Именем Бориса Николаевича названа улица в Ростове-на-Дону и техническое училище, а теперь оно увековечено и в воздухе", - отметил Мотренко.

Машина с бортовым номером RA-06018 авиакомпании "ЮТэйр" будет обслуживать работников одного из нефтяных месторождений Восточной Сибири.

Справка "РГ"

Ми-26 - является самым грузоподъемным в мире серийным вертолетом. На нем установлено 14 международных рекордов, среди которых подъем 25 тонн на высоту 4100 метров. В июне 1981 года состоялся первый публичный показ сверхтяжелого вертолета на аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже. Спустя 43 года на смену Ми-26 пришла новая версия сверхтяжелого вертолета - Ми-26Т2В.

Новости проекта
Авиастроители из Дагестана продемонстрировали на МАКС легкий вертолет 16:31
Самолет "Байкал" получит гибридный двигатель в 2024 году 15:36
Что представила Беларусь на МАКС-2021 14:00
Стали известны детали разработки истребителя пятого поколения Checkmate 09:07
ОАК разработает морскую и беспилотную версии истребителя Checkmate 20.07.2021
Российский легкий истребитель Checkmate будет готов в течение четырех лет 20.07.2021
Путин традиционно попробовал мороженое на МАКС-2021 20.07.2021
Беларусь показала на МАКС-2021 ударные и разведывательные беспилотники 20.07.2021
На авиасалоне МАКС представили беспилотник-вертолет БАС-200 20.07.2021
Стали известны характеристики нового российского истребителя 20.07.2021
Путину покажут новый российский истребитель на МАКС-2021 20.07.2021
Россия получила иностранные заказы на МиГ-35 20.07.2021
Ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" пойдет на экспорт 20.07.2021
Свыше 300 дополнительных электричек запустят в дни проведения МАКС-2021 19.07.2021
"Рособоронэкспорт" покажет на МАКС-2021 новинки и бестселлеры 19.07.2021
На МАКС-2021 покажут, как безопасно посадить вертолет на воду 19.07.2021
Перспективный истребитель Сухого показали с нового ракурса 19.07.2021
Мощная машина: за рубежом оценили новый истребитель РФ 19.07.2021
Ростех показал новый истребитель в деталях 19.07.2021
ПЦР-тест или QR-код останутся обязательными для посещения МАКС-2021 17.07.2021
Посетители МАКС увидят экспозицию с элементами виртуальной реальности 17.07.2021
На МАКС-2021 покажут авиационные боеприпасы повышенной эффективности 17.07.2021
Посетителям МАКС-2021 покажут первые российские "электросамолеты" 17.07.2021
Асы пилотажных групп МО выступят на МАКСе с обновленной программой 17.07.2021
Появились фото нового российского истребителя 16.07.2021
Путин пообещал приехать на авиасалон МАКС 15.07.2021
Владимир Путин посетит авиасалон "МАКС"-2021 09.07.2021