Счетная палата проверит использование регионами бюджетных кредитов

Счетная палата проверит эффективность использования регионами бюджетных кредитов, которые были предоставлены им в 2017-2021 годах. Об это сообщила пресс-служба ведомства.

"В июне 2021 года Счетная палата дополнила план проверок важным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки регионам: "Параллельное контрольное мероприятие "Проверка целевого и эффективного использования кредитов федерального бюджета, предоставленных субъектам Российской Федерации в 2017-2021 годах", - говорится в сообщении.

В проверке примут участие контрольно-счетные органы Новгородской, Иркутской, Свердловской областей и Татарстана.

По мнению аудитора Алексея Саватюгина, проверка позволит дать рекомендации по эффективному использованию бюджетных кредитов и оптимизации госдолга российских субъектов.