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Сервиc Google закроется спустя 16 лет работы

Текст:   Антон Благовещенский
21.07.2021,  
12:09
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Представленный в 2005 году сервис Google Bookmarks будет закрыт после более чем 16 лет работы. "Похоронить" его компания намерена осенью, пишет 9to5Google.

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По данным издания, сервис будет закрыт 30 сентября 2021 года. Отмечается, что это никак не затронет закладки в Chrome и избранные места на картах Google. "Bookmarks - это сервис, которым многие пользователи Google, вероятно, даже не взаимодействовали", - пишет сайт.

Тем, что хранил закладки в Google Bookmarks, рекомендуется воспользоваться функция экспорта, чтобы не потерять данные.

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Фото: istock
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