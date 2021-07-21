Сервиc Google закроется спустя 16 лет работы

Представленный в 2005 году сервис Google Bookmarks будет закрыт после более чем 16 лет работы. "Похоронить" его компания намерена осенью, пишет 9to5Google.

По данным издания, сервис будет закрыт 30 сентября 2021 года. Отмечается, что это никак не затронет закладки в Chrome и избранные места на картах Google. "Bookmarks - это сервис, которым многие пользователи Google, вероятно, даже не взаимодействовали", - пишет сайт.

Тем, что хранил закладки в Google Bookmarks, рекомендуется воспользоваться функция экспорта, чтобы не потерять данные.