СК опроверг сообщение, что экспертиза признала Галявиева невменяемым

Следственный комитет заявил, что информация о признании невменяемым 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани, не соответствует действительности, медики еще работают, и никаких подобных заключений нет.

"Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза еще продолжается", - подчеркнули в СК.

Ранее ТАСС со ссылкой на официальный орган общественных наблюдательных комиссий "Газета ОНК" сообщал, что молодой человек, устроивший стрельбу в школе в Казани, был невменяемым в момент преступления. В этом сообщении было сказано, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал 19-летнего Ильназа Галявиева невменяемым на момент стрельбы в школе.