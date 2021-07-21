СМИ: С помощью программы Pegasus могли прослушивать глав ряда стран и организаций

Лидеры ряда стран, а также главы некоторых международных организаций могли быть целями слежки, ведущейся с помощью израильской шпионской программы Pegasus. Об этом пишет британская газета The Guardian, принимавшая участие в международном журналистском расследовании в отношении деятельности разработчика данной программы NSO Group.

Как отмечает издание, в списке телефонов, за владельцами которых могла быть установлена слежка, значились номера многих политиков, а не только президента Франции Эмманюэла Макрона и ряда его министров (об их прослушке, устроенной марокканскими спецслужбами, сообщила накануне Le Monde). В их числе оказались президент ЮАР Сирил Рамапоса, премьер-министр Пакистана Имран Хан, король Марокко Мухаммед VI и премьер Саад ад-Дин аль-Османи, президент Ирака Бархам Салех, глава правительства Египта Мустафа Мадбули, директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус и глава Евросовета Шарль Мишель. Впрочем, чтобы подтвердить подозрения, необходимо проверить телефоны упомянутых лиц.

Как утверждают СМИ, принимавшие участие в расследовании, объектами слежки могли стать 50 тысяч человек по всему миру.

Между тем руководитель компании NSO Group Шалев Хулио отверг обвинения в организации слежки за лицами, не причастными к терроризму или организованной преступности. Как заявил он газете The Financial Times, обычные граждане, в том числе лидеры оппозиции, не могли быть целями программы Pegasus. "Это не имеет отношения ни к одному из наших клиентов или технологий NSO", - заверил Хулио, добавив, что готов отключить все системы клиентов, если будет доказано, что они проникли в устройства журналистов или членов гражданского общества.

Примечательно, что право использования программы предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей.