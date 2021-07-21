СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"

Вашингтон во время переговоров с Германией по "Северному потоку-2" призвал Украину воздержаться от критики по этому вопросу. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Как отмечает портал, американские чиновники заявили украинским партнерам, что критика последних в адрес формирующегося соглашения США и ФРГ по "Северному потоку-2" может нанести вред отношениям США и Украины. Вашингтон также призвал Киев не обсуждать потенциальные планы США и Германии с конгрессом.

Ранее администрация американского президента Джо Байдена неоднократно заявляла, что строительство "Северного потока-2" является необратимым процессом, который невозможно остановить при помощи санкций. С позицией команды главы государства не согласен конгресс и, в частности, Киев, которые убеждены, что давление Вашингтона еще способно сдерживать строительство почти готового газопровода.