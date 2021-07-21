Снижение цен на овощи стало основным драйвером нулевой инфляции

На прошлой неделе снижение цен на овощи "борщевого набора" ускорилось, что привело даже к минимальной дефляции в 00,01%, следует из данных Росстата.

Больше других подешевел картофель - 6,21%. Неделей ранее снижение составило 5,4%. Наконец пошли вниз цены на морковь - на 3,8%, хотя еще неделю назад они подорожали на 1,93%. Подешевели также помидоры и огурцы - на 5,4%, лук репчатый - на 2,4%. Однако пока еще растут цены на капусту белокочанную - на 2,4%, хотя темпы роста снижаются две недели подряд.

Тем не менее, с 13 по 19 июля выросли цены на гречку и соль - по 0,4%. На днях производители соли жаловались на дефицит полувагонов для ее перевозки. Незначительно выросли цены на мясо: свинина - на 0,3%, говядина - на 0,2%, мясо кур - на 0,1%. Также подорожали сливочное масло (на 0,3%), макароны (на 0,2%), творог жирный, мука пшеничная (на 0,1%).

На подсолнечное масло цены увеличились на 0,2%. Сахар подорожал на 0,1%. Напомним, 1 июня закончили действовать соглашения между производителями и торговыми сетями о заморозке цен на сахар. На подсолнечное масло аналогичные соглашения действуют до 1 октября.

Яйца куриные подешевели на 0,3%. Также снизились цены на сыры сычужные (на 0,3%), баранину и водку - на 0,2%. Колбаса полукопченая и варено-копченая, молоко и чай подешевели на 0,1%.