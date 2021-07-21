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21.07.2021 18:40
Рубрика: Власть

Спецслужбам разрешат операции в поисках тайного имущества преступников

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, который разрешает спецслужбам проводить секретные операции в поисках тайного имущества преступников: награбленного, украденного или просто скрытого от посторонних глаз. Адреса особняков или ключи от гаража с элитными иномарками нужны для того, чтобы компенсировать ущерб жертвам преступлений.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответстствующая инициатива была внесена в Госдуму группой сенаторов. Сейчас правительство страны поддержало идею.

"Законопроект направлен на повышение эффективности мер по возмещению материального ущерба, нанесенного в связи с преступлениями", - подчеркивается в подготовленном отзыве.

Предлагаемые законопроектом положения предусматривают, что к задачам оперативно-разыскной деятельности относится установление не только имущества, подлежащего конфискации, но и имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и т.п.

Проще говоря, секретные агенты будут искать не только собственно награбленное, которое, кстати, и так положено забрать.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Искать будут вообще все, что спрятал преступник. По закону под конфискацию попадает либо орудие преступления, либо то, что нажито нечестным путем, и это доказано. Допустим, дипломат из дорогой кожи, в котором чиновнику принесли крупную взятку, можно конфисковать. А если "Бентли" был у начальника и до этого, то конфискация к нему не применяется. Соответственно, у спецслужб нет права разыскивать тайными методами дорогую машину, если осужденный отогнал ее в какой-то секретный гараж.

Причины, по которым граждане, оказавшиеся на скамье подсудимых и которым явно светит обвинительный приговор, прячут имущество, понятны. Нередко осужденный должен еще выплатить солидные суммы жертвам преступлений. Поэтому человек и старается избавиться от всего, чтобы остаться де-юре гол как сокол.

Законопроектом предусмотрена возможность использования результатов оперативно-разыскной деятельности для розыска имущества в целях возмещения вреда от преступлений, а также взыскания штрафа.

Напомним, по закону на того же взяточника могут наложить кратный штраф, в десятки раз превышающий сумму взятки. Нередко коррупционеры в ответ только разводят руками, мол, рады бы заплатить, да такая сумма не по карману.

Теперь спецслужбы еще на стадии расследования уголовного дела смогут проводить тайные операции, чтобы найти заначки фигуранта. Например, прослушивать телефоны, читать электронную почту, устанавливать слежку и многое другое. В арсенале правоохранительных органов много негласных способов узнать то, что человек пытается скрыть.

При этом, как уточняют в правительстве, предлагаемые законопроектом положения подлежат уточнению в части необходимости их реализации при расследовании уголовных дел.

В ходе расследования дела сыщики будут искать имущество обвиняемого, чтобы арестовать. Потом все это пойдет на погашение его долгов перед жертвой

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год по делам о преступлениях коррупционной направленности были осуждены более 12,6 тысячи человек. Сумма ущерба от преступлений коррупционной направленности составила более 2,8 миллиарда рублей. Погашено еще до вынесения приговора было более 806 миллионов рублей. То есть около 2 миллиардов еще только предстоит найти, в каких гаражах они пылятся, под какими коттеджами зарыты. Однако ущерб причиняют не только коррупционеры. Любой грабитель может оставить человека ни с чем, а потом делать вид, что все награбленное добро бесследно растворилось. Потому сейчас в ходе тайных операций внедренные в банду агенты будут выяснять в том числе, где главарь хранит кубышку. Это будет официальное секретное задание. Давать оперативникам поручения установить имущество фигуранта будет следователь. Найденные богатства будут арестовываться, чтобы после приговора пойти на погашение долгов.

Власть Безопасность Спецслужбы Власть Право Правительство Законопроекты и комментарии

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