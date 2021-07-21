Стали известны детали разработки истребителя пятого поколения Checkmate

При создании нового однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate российские авиаконструкторы использовали суперкомпьютер. Новейшие технологии позволили значительно сократить время, стоимость работ и испытаний.

Как сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, новый перспективный самолет представляет собой "высокотехнологичную интеллектуальную авиационную платформу".

"Он имеет открытую архитектуру и адаптивен, может быть собран в нескольких комплектациях, сконфигурированных в соответствии с пожеланиями заказчика", - пояснил глава корпорации.

Кроме того, самолет обладает большим потенциалом для модернизации.

По признанию разработчиков, истребитель Checkmate (в России он может получить обозначение Су-75) будет способен развивать скорость 1,8-2 Маха и нести 7400 килограммов полезной нагрузки. Высота полета 16,5 километров, дальность - 3000 километров. Ракеты и корректируемые авиабомбы будут размещаться во внутренних отсеках фюзеляжа. Самолет может нести беспилотники.

В состав бортового оборудования входят радар с АФАР, система круговой оптической и радиотехнической разведки, оптическая станция наведения и средства РЭБ. Кабина летчика оснащена информационно-управляющим полем пятого поколения, а искусственный интеллект нового истребителя берет на себя рутинные операции, освобождая летчика для выполнения боевой задачи.