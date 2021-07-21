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21.07.2021 09:37
Рубрика: Экономика

Стоимость минимального школьного набора за год выросла на 13%

Текст: Матвей Линник

Для того, чтобы отправить ребенка школу в этом году, родителям придется потратить минимум 12,9 тыс. рублей, что на 13% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического ресурса "Чек Индекс" от "Платформы ОФД".

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В список товаров для условного набора вошли канцелярские принадлежности и школьная форма.

Так, средний чек покупки дневника составил 107 рублей, пенала - 728 рублей, набора карандашей и ручек - 182 рубля, тетрадей - 306 рублей, настольной лампы - 1580 рублей.

За рюкзак россияне в среднем отдавали 1682 рубля, за школьную форму - 1651 рубль, за блузку или рубашку - 817 рублей. Детские кроссовки обошлись в 2188 рублей, а туфли - 1883 рубля.

"Если брать этот список товаров в качестве условного минимального набора для школы (без учета иных трат на повседневную одежду и принадлежности), средний чек затрат для сбора ребенка в школу в первой половине июля составлял 12 906 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году", - подсчитали аналитики.

В исследовании использовался метод сравнения агрегированных обезличенных данных продаж с 1 по 15 июля 2021 и 2020 годов во всех российских регионах.

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