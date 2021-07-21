Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором пара стратегических ракетоносцев Ту-160 Дальней авиации России выполняет плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей.

Истребительное сопровождение этого планового рейда обеспечивали экипажи высотных перехватчиков МиГ-31 Северного флота. А на отдельных этапах маршрута наши стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии. Они тоже запечатлены на видеокадрах.

В Минобороны РФ сообщили, что продолжительность полета Ту-160 составила более 7 часов. В ведомстве отметили, что экипажи Дальней авиации России регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в Минобороны РФ.