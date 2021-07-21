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22.07.2021 19:10
Рубрика: Власть

Суд подтвердил право требовать от чиновников ремонта грунтовых дорог

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 165(8516)
Граждане вправе подавать иски к местным администрациям, требуя ремонта проселочных дорог. Ссылки чиновников, мол, рядом есть трасса получше, не принимаются.
Регулярно заниматься ремонтом дорог - это прямая обязанность чиновников и в больших городах, и в маленьких селах. Фото: Сергей Михеев/РГ Регулярно заниматься ремонтом дорог - это прямая обязанность чиновников и в больших городах, и в маленьких селах. Фото: Сергей Михеев/РГ
Регулярно заниматься ремонтом дорог - это прямая обязанность чиновников и в больших городах, и в маленьких селах. Фото: Сергей Михеев/РГ

Такое принципиально важное разъяснение сделал Верховный суд России в своем обзоре судебной практики. Поводом стал судебный спор в Татарстане, где сельские чиновники наотрез отказались ремонтировать грунтовую дорогу. А нижестоящие суды поддержали поселковую администрацию в ее нежелании бороться с ухабами.

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Длина вопроса - 2,1 километра, ширина - 3,5 метра. Дорога официально значится на генеральном плане муниципалитета и находится на балансе поселения. Для жителей она важна, так как связывает два села. Вроде бы невелико расстояние. Но мы еще из сказок знаем, что иногда прямая дорожка бывает длиннее и опасней окольной.

Особенно если прямую дорожку не содержать в порядке.

"Указанная выше дорога относится к категории местных дорог, никогда не ремонтировалась и не приводилась в состояние, соответствующее требованиям технических регламентов, в зимний период от снега не очищается, что создает для граждан затруднения в ее использовании, - рассказали в суде местные жители. - Обязанность по содержанию названной дороги лежит на муниципальных органах, однако ими не исполняется, в связи с чем нарушаются права и законные интересы заявителей".

Чиновники парировали претензии тем, что, мол, вот же рядом есть прекрасная окольная дорога. Асфальтобетонная. Так что, дескать, все эти "ни пройти, ни проехать" просто капризы.

По логике сельской администрации, с которой согласились нижестоящие суды, еще в июле 2016 года была проложена асфальтобетонная дорога, которая, хоть и не внесена в генплан, но эксплуатируется жителями, следовательно, со стороны чиновников не допущено бездействия, выразившегося в ненадлежащем содержании грунтовой автомобильной дороги.

То есть ненадлежащее содержание дороги, конечно же, было. Но это не бездействие. А, видимо, что-то вроде мудрой медитации.

Трудно сказать, что не устроило местных жителей в данных объяснениях. Вероятно, очень уж прикипели душой к своей старой доброй грунтовке. А потому они дошли - не по ней, конечно, а вообще - до Верховного суда России. И там нашли понимание.

"На местную администрацию как на орган местного самоуправления федеральный законодатель возложил обязанность осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городских поселений, муниципальных районов, городских округов и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая ремонт и их содержание", - пояснил Верховный суд России.

Фото: Наталья Мифтахутдинова
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Раз грунтовая дорога находится на балансе местного поселения, она должна содержаться в порядке. Точка.

"При рассмотрении административного искового заявления... существенное значение имеет установление факта нахождения этой дороги в границах муниципального образования, ее отображение на генеральном плане муниципального образования", - подчеркивается в обзоре судебной практики.Поэтому суды, получив подобные иски, не должны выяснять, есть ли у жителей обходные пути, нет ли в округе дорог получше. Это все не важно. Раз претензии предъявлены к конкретной дороге, ей и надо заниматься.

В данном случае надо было проверить, действительно ли грунтовка находится в настолько плохом состоянии, как рассказывают местные жители. Правда ли ее никогда не ремонтировали, или ухабы укладываются в государственные стандарты (при условии, что ухабы могут в принцие уложиться в стандаты). И если истцы не сгущали краски, а действительно ломали ноги и машины на этой дороге, чиновники просто обязаны дать бой ухабам.

Теперь на эти разъяснения должны ориентироваться все нижестоящие инстанции. Кстати, по данным Росстата, доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на конец прошлого года составила 47,2 процента. Будем надеяться, что не все из них находятся в таком же состоянии, как грунтовка из обзора Верховного суда. Тем не менее работы у чиновников достаточно, и на хорошие окольные пути они теперь ссылаться не могут.

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