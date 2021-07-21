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21.07.2021 13:04
Рубрика: Общество

Тимофей Баженов: Беспроцентные кредиты на образование дадут шанс молодым людям на достойную жизнь

Текст: Анна Полтавцева

Журналист и лидер общественного движения Тимофей Баженов предложил снизить ставку по образовательным кредитам до 0%. С такой инициативой он выступил в ходе дискуссии, в которой приняли участие представители вузов, молодежного парламента, ОНФ, различных общественных организаций.

Фото: Максим Манюров
Тимофей Баженов связал введение новых льгот на образование с развитием экономики

"Государство заинтересовано в увеличении профессионального кадрового резерва. Нам не хватает профессионалов в медицине, образовании, инженерии. Есть острая потребность в специалистах рабочих профессий. Бюджетные места не могут обеспечить высшим образованием всех желающих. А учиться платно могут позволить себе далеко не все российские семьи. При этом среди абитуриентов много умных, талантливых молодых людей, которые могут стать опорой экономики будущего нашей страны. Мы должны дать шанс этим ребятам. И беспроцентные образовательные кредиты могут решить эту проблему", - сказал Тимофей Баженов.

Несмотря на то, что в 2020 году процентная ставка по образовательным кредитам была снижена до 3%, а срок погашения увеличен до 15 лет, ссуды на образование для многих молодых россиян все еще остаются недоступными, считает Тимофей Баженов. А часть россиян и вовсе не знают об их существовании. Онлайн-опрос НИУ ВШЭ показал, что только 6% респондентов могут озвучить процентные ставки и знают условия выдачи образовательных кредитов. А 42% молодых людей вообще не в курсе о существовании кредитов на образование.

Для того, чтобы кредиты на образование стали массовым продуктом, Баженов предлагает сделать их беспроцентными, в первую очередь для самых востребованных для общества профессий: врачей, педагогов, специалистов инженерных и технических специальностей. Баженов считает, что оптимальным сроком отсрочки по возврату ссуды будет пять лет после окончания вуза. К этому времени молодой специалист, окончивший вуз, устроится на работу, вырастет профессионально и будет способен выплатить образовательный кредит самостоятельно.

По данным Минобрнауки РФ, общее число бюджетных мест в российских ВУЗах на 2021-2022 учебный год составит 582 412 мест. Всего в высших учебных заведениях сегодня получают образование четыре миллиона 50 тысяч студентов.

Общество Образование

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