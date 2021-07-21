Требуется единый экзамен для поступления в вузы двух стран

Благодаря равенству прав в Союзном государстве российские и белорусские абитуриенты могут поступать в вузы двух стран по общему конкурсу.

С 2021 г. белорусские абитуриенты могут поступать в российские вузы по результатам Центрального тестирования (ЦТ). Число белорусских студентов, обучающихся в России, с 2013 г. снизилось в 2 раза - до 10,5 тыс. в 2020 г. (из них 3,5 тыс. обучаются бесплатно, 5,5 тыс. - заочно). Для примера, из Казахстана в России обу­чается 61 тыс. студентов, из Кыргызстана - 7,5 тыс. Число российских студентов в Беларуси за данный период практически не изменилось - около 1,5 тыс. За 2013-2020 гг. число белорусских студентов в Польше возросло в 2,5 раза - до 7,5 тыс. В России обучается 239 аспирантов и докторантов из Беларуси, из Казахстана - 1,5 тыс., из Кыргызстана - 500.

...Один из инструментов расширения взаимодействия в сфере образования - российские квоты для иностранных студентов на бесплатное обучение. Для белорусских студентов в 2015 г. выделялась лишь 91 квота, в 2020 г. - 240 квот, в 2021-м - 700. Для сравнения, Казахстан получает 758 квот, Киргизия - 407 квот. Увеличение квот важно, но само по себе не решает проблему.

Среди белорусской молодежи желающих учиться в США (21%) в 2 раза больше, чем в России (10%). Для сравнения, в России ориентированы на обучение в США 8% . Вместе с тем среди белорусской молодежи высок интерес к проектам с Россией в сфере обмена студенческими группами (46%), стажировок молодых ученых (45%) и совместных научных исследований (42%).

Из рекомендаций экспертов:

- Запустить пилотную программу академической мобильности для студентов Союзного государства на стипендиальной основе (покрывает проживание, проезд и текущие расходы). Обеспечить прием заявок через цифровую платформу от студентов на обучение от одного до двух семестров в вузе второй стороны. Создать сообщество выпускников программы, предлагая им стажировки на базе ведущих предприятий двух стран. Затем программа может быть выведена на уровень ЕАЭС.

- Развернуть пункты сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ЦТ в областях Беларуси и приграничных регионах России. Выйти на взаимное признание результатов ЕГЭ и ЦТ, а в перспективе - на унифицированный экзамен для поступления в вузы двух стран.

- Организовать работу на системной основе совместных университетских сетевых структур, имея в виду роль университетов как центров развития общестранового, регионального и муниципального значения.

- Предоставить возможность поступления вне конкурса в вузы двух стран победителям международных и национальных олимпиад для школьников, а также синхронизировать льготы при поступлении для медалистов.

- С привлечением академических историков двух стран разработать общий историко-культурный стандарт, содержащий принципиальные оценки исторических событий и подходы к преподаванию истории ("Единый учебник истории").

- Запустить программу для стажировок молодых ученых в системе академий наук двух стран с обеспечением жильем в общежитиях на льготных условиях.