Ученые рассказали о способствующих ожирению напитках

Калории после употребления некоторых, в большей степени, алкогольных напитков, могут накапливаться в организме незаметным образом, полностью перечеркивая вашу диету и усилия по снижению веса. "Многие из нас полагают, что когда дело доходит до общего веса, важно то, что мы едим, но на самом деле то, что мы пьем, имеет не меньшее значение", - пояснила Эшли Надер, доктор медицинских наук в интервью изданию Eatthis. По ее словам, если посмотреть на наше общее дневное потребление калорий с одним сладким напитком при каждом приеме пищи, мы можем смело добавить где-то около 500 с лишним калорий. "Эти цифры могут абсолютно отрицательно повлиять на нашу талию, а также наше общее состояние здоровья и благополучия", - добавила врач.

Ученые советуют, что лучше съесть фрукт, чем пить фруктовый напиток. Многие производители соков добавляют в свои напитки сахар, что также увеличивает содержание углеводов и калорий. По словам диетолога Клары Лоусон, сок не содержит полезных волокон, которые есть в его фруктовом аналоге. Клетчатка не только очень важна для обеспечения чувства насыщения, но и помогает предотвратить скачки сахара в крови, которые в конечном итоге могут привести к увеличению веса. Если вы просто не можете устоять перед стаканом сока, постарайтесь найти несладкие продукты и придерживайтесь около половины стакана фруктового напитка в день. Эксперты советуют пить пять следующих фруктовых соков без сахара для похудения: арбузный, гранатовый, смешанный из красных яблок и капусты-кале, из сельдерея и сливовый компот.

Наибольшее количество калорий содержат алкогольные коктейли. Так, стакан "маргариты" может содержать до 740 калорий и 26 граммов жира, в то время как другие сладкие напитки, такие как пина-колада, могут иметь около 500 калорий. Диетологи рекомендуют внимательно относиться к тому, что вы заказываете в баре и выбирать более легкий вариант, например, низкоуглеводное пиво или безалкогольный коктейль. Говоря о напитках для взрослых, Лоусон пояснила, что умеренность является ключевым моментом, если вы следите за своей талией. Неумеренное потребление алкоголя не только обеспечивает "пустые калории", но также может нарушить ваш метаболизм и вызвать серьезные проблемы с ожирением. Шампанское экстра-брют в этом случае оптимальный вариант, поскольку в нем обычно содержится меньше одного грамма сахара на бокал.

Исследования показали, что диетические напитки также связаны с увеличением жира на животе, ожирением и развитием метаболического синдрома. У людей, которые ежедневно потребляли диетическую газировку, наблюдалось увеличение окружности талии почти в четыре раза больше, чем у людей, которые не употребляли диетическую газировку в течение 10-летнего периода. Искусственные подсластители не только усиливают тягу к высококалорийной пище, но, как показали исследования, могут влиять на регуляцию уровня сахара в крови, механизмы регулирования веса и баланс кишечных бактерий. Наконец, кофе с ароматизированными сливками может добавить сотни калорий, о чем вы даже не подозреваете. Несмотря на этикетку, на которой обычно написано "30 калорий", большинство людей не измеряют это, что приводит к увеличению чашек кофе в день, которые быстро могут добавить от 100 до 200 калорий. Диетологи рекомендуют приправлять кофе несладким ванильно-миндальным молоком или овсяным молоком, если вам нужна более кремовая текстура. Несладкое кокосовое молоко - еще один хороший вариант, а корица или несладкий какао-порошок могут иметь большое значение, чтобы придать пикантности и аромата вкусу кофе, не увеличивая количество калорий.