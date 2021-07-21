Ученые рассказали о способствующих ожирению напитках

Ученые советуют, что лучше съесть фрукт, чем пить фруктовый напиток. Многие производители соков добавляют в свои напитки сахар, что также увеличивает содержание углеводов и калорий. По словам диетолога Клары Лоусон, сок не содержит полезных волокон, которые есть в его фруктовом аналоге. Клетчатка не только очень важна для обеспечения чувства насыщения, но и помогает предотвратить скачки сахара в крови, которые в конечном итоге могут привести к увеличению веса. Если вы просто не можете устоять перед стаканом сока, постарайтесь найти несладкие продукты и придерживайтесь около половины стакана фруктового напитка в день. Эксперты советуют пить пять следующих фруктовых соков без сахара для похудения: арбузный, гранатовый, смешанный из красных яблок и капусты-кале, из сельдерея и сливовый компот.
Наибольшее количество калорий содержат алкогольные коктейли. Так, стакан "маргариты" может содержать до 740 калорий и 26 граммов жира, в то время как другие сладкие напитки, такие как пина-колада, могут иметь около 500 калорий. Диетологи рекомендуют внимательно относиться к тому, что вы заказываете в баре и выбирать более легкий вариант, например, низкоуглеводное пиво или безалкогольный коктейль. Говоря о напитках для взрослых, Лоусон пояснила, что умеренность является ключевым моментом, если вы следите за своей талией. Неумеренное потребление алкоголя не только обеспечивает "пустые калории", но также может нарушить ваш метаболизм и вызвать серьезные проблемы с ожирением. Шампанское экстра-брют в этом случае оптимальный вариант, поскольку в нем обычно содержится меньше одного грамма сахара на бокал.
Исследования показали, что диетические напитки также связаны с увеличением жира на животе, ожирением и развитием метаболического синдрома. У людей, которые ежедневно потребляли диетическую газировку, наблюдалось увеличение окружности талии почти в четыре раза больше, чем у людей, которые не употребляли диетическую газировку в течение 10-летнего периода. Искусственные подсластители не только усиливают тягу к высококалорийной пище, но, как показали исследования, могут влиять на регуляцию уровня сахара в крови, механизмы регулирования веса и баланс кишечных бактерий. Наконец, кофе с ароматизированными сливками может добавить сотни калорий, о чем вы даже не подозреваете. Несмотря на этикетку, на которой обычно написано "30 калорий", большинство людей не измеряют это, что приводит к увеличению чашек кофе в день, которые быстро могут добавить от 100 до 200 калорий. Диетологи рекомендуют приправлять кофе несладким ванильно-миндальным молоком или овсяным молоком, если вам нужна более кремовая текстура. Несладкое кокосовое молоко - еще один хороший вариант, а корица или несладкий какао-порошок могут иметь большое значение, чтобы придать пикантности и аромата вкусу кофе, не увеличивая количество калорий.