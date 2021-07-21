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Рубрика: В мире

Украинское телевидение окончательно переходит на родной язык

Текст: Петр Лихоманов, Дмитрий Сосновский
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
На Украине вступили в силу очередные нормы дискриминационного языкового законодательства, на сей раз касающиеся сферы культуры. Теперь все развлекательные программы и фильмы должны транслироваться исключительно на украинском языке. Реакция рядовых зрителей на нововведения оказалась однозначно отрицательной вне зависимости о того, какой язык они используют в быту.
кадр из сериала "Сваты" Фото: kinopoisk.ru кадр из сериала "Сваты" Фото: kinopoisk.ru
кадр из сериала "Сваты" Фото: kinopoisk.ru

Например, в полном соответствии с законом, не чужой президенту Зеленскому телеканал "1+1" перевел на "державну мову" сериал "Сваты", одним из создателей которого президент и является. И получил у себя на сайте обратную реакцию: "Ужас просто", "У меня вся семья в шоке, зачем вы вот так"; "Совсем уже? "Сваты" на мове? Просто вечер испортили, хотелось посмотреть без напряжения комедию! Этот бред слушать невозможно!"; "Я ожидала всего, но чтобы "Сватов" перевели на украинский, ну это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?"

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Так отреагировали на украинскую версию русскоязычные зрители, но и комментарии на украинском языке мало отличались по смыслу: "Мало того, что вообще нечего смотреть на украинских каналах, еще и умудрились единственный сериал, ради которого раньше объединялась вся страна, чтобы этому сериалу быть на наших экранах, так испортить! Он утратил свою аутентичность! Стал пресным и неинтересным!"; "Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал, наверное, хотят, чтобы никто не смотрел телевидение, так хотелось смотреть любимый сериал, будем искать на просторах интернета на языке оригинала. Действительно обидно..."; "Это просто какой-то ужас, а не перевод, так испортить хороший сериал. Вы еще "Бриллиантовую руку" на украинский переведите. Ужас!".

"Сваты" на мове? Просто вечер испортили, хотелось посмотреть без напряжения комедию! Этот бред слушать невозможно!"

Иными словами, языковой закон упорно отстаиваемый Зеленским, ударил наконец по нему самому, отчасти даже по карману. Нельзя сказать, что в студии "95-й квартал" и в руководстве основных телеканалов не чуяли подвоха. Любой программный директор, на сколь бы патриотичном телеканале он ни работал, знает достоверно: ни одно политическое ток-шоу или конкурс талантов не даст такого рейтинга, как классические советские комедии и популярные российские сериалы.

Руководители телеканалов не первый год указывают на отток зрителей из-за отсутствия конкурентной украинской продукции. Они даже лоббировали подачу поправок к языковому закону для производителей кино и сериалов касательно послаблений режима "одна мова, одна вiра" или хотя бы отсрочки его введения. Но ни одна из них стараниями парламентских националистов не получила минимального большинства. В список трансляций, грубо нарушивших украинское законодательство уже попал фильм "Собачье сердце". Все идет к тому, что не только "Сватов", но и новогоднюю "Иронию судьбы" украинцам придется смотреть на единственно позволенном для них языке.

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