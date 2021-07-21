Сведения, составляющие врачебную тайну, могут быть разглашены родственникам пациента с его письменного согласия.

Традиционно врач не должен никому сообщать информацию, которая касается здоровья пациента, в том числе сведения о результатах обследования человека, и даже о самом факте его обращения за медицинской помощью. Врачебная тайна относится к постулатам клятвы Гиппократа, уточнили в минздраве. За ее разглашение установлена административная и даже уголовная ответственность.

Новым законом устанавливается порядок разглашения врачебной тайны при добровольном согласии пациента. Оно должно быть письменным и может быть частью информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. В документе говорится, что человек сам определит тех, кому может быть передана информация о состоянии его здоровья. Это может быть супруг или супруга, родственники, близкие люди. И те, кого он укажет, получат право знакомиться с медицинской документацией, смогут запрашивать копии справок, выписок, в том числе после его смерти.

Более подробный порядок того, как должно быть оформлено письменное согласие пациента на разглашение врачебной тайны, в дальнейшем разработает и утвердит минздрав.