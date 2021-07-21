Опубликованы поправки в Федеральный закон "Об оружии".

Первое гражданское оружие можно купить теперь не с 18, а с 21 года. Фото: REUTERS

Главная новация - увеличен возрастной ценз на приобретение оружия. Теперь, чтобы стать обладателем травматического пистолета (официальное название - огнестрельное оружие ограниченного поражения) или гладкоствольного охотничьего ружья, надо дождаться своего 21-го дня рождения.

Новые поправки оговаривают некоторые исключения. Владеть собственным оружием могут и более молодые люди. Это те, кто уже отслужил или служит в армии, в государственных военизированных организациях, имеет воинские либо специальные звания или классные чины юстиции. Это логично. Человек уже допущен к боевому оружию, прошел все возможные проверки. Отчего же ему не позволить купить дву­стволку?

Такое право осталось и у граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, ведущим традиционный образ жизни, то есть занимающимся традиционными промыслами в местах традиционного проживания.

Появилось еще одно важное ограничение. Гражданам, получившим лицензию на приобретение гражданского огнестрельного длинноствольного оружия, до истечения первых двух лет владения таким оружием не разрешается приобретать гладкоствольное длинноствольное оружие, имеющее более двух стволов, магазин или барабан.