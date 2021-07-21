В Италии чиновник в ходе конфликта застрелил мигранта

Конфликт в баре между чиновником итальянского горда Вогера и мигрантом из Марокко закончился смертью последнего. Как пишет Il Messaggero, он скончался в больнице от пулевого ранения.

Согласно предварительным данным расследования, речь идет о случайном выстреле. 39-летний марокканец приставал к некоторым посетителям бара. И находившийся там же советник по безопасности муниципалитета Вогера Массимо Адриатичи решил вызвать полицию. Мужчина услышал этот телефонный разговор и начал толкать чиновника, у которого в руках был пистолет. Когда советник упал на землю, прозвучал выстрел. Раненого доставили в больницу, где он и скончался. Прибывшая на место полиция задержала Адриатичи, в настоящее время он находится под домашним арестом. Следователи пытаются выяснить, как квалифицировать произошедшее: как законная оборона, превышение необходимой самообороны, непредумышленное убийство или намеренное убийство.

По данным СМИ, жертвой стал мигрант, известный полиции по ряду эпизодов пьянства и насилия. Как заявил сам Адриатичи, тот толкнул его, и выстрел прогремел случайно.

В партии "Лига Севера", членом которой он является, уверены, что если бы не этот выстрел, вполне возможно, что сегодня пришлось бы расследовать дело о насилии над девушкой, к которой и приставал выпивший марокканец. "Прежде чем осуждать порядочного человека подождем итогов расследования, погибший уже был известен правосудию, очевидно, это не было сведение счетов, защита всегда законна", - заявил лидер партии Маттео Сальвини.