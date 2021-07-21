В каждом крупном городе будут открыты церковные центры гуманитарной помощи, где могут получить не разовую, а системную помощь нуждающиеся беременные женщины в кризисной ситуации, а многодетные семьи получить нужные продукты и вещи. В церковных приходах должны быть сформированы добровольческие службы. Все эти предложения содержатся в итоговом документе X Общецерковного съезда по социальному служению, который утвержден Святейшим Патриархом Кириллом и будет направлен в епархии.

По сути в документе определяются основные направления дальнейшего развития социального служения Русской Православной Церкви. В центре церковной заботы остается семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом в документе подчеркивается, что "церковные учреждения для детей необходимо ориентировать на устройство детей в семьи: приемные или кровные". Синодальный отдел по благотворительности готов оказать методическую и консультационную поддержку всем церковным учреждениям для детей в вопросах их семейного устройства.

Уход за тяжелобольными людьми в медицинских, социальных учреждениях и на дому также остается одним из направлений деятельности сестричеств милосердия. Представителям сестричеств рекомендуется пройти профессиональное обучение и принять участие в развитии Системы долговременного ухода, которая реализуется сегодня в России.

У Церкви есть очень важный опыт создания малокомплектных домов сопровождаемого проживания для людей с инвалидностью как альтернативы психоневрологическим интернатам. С ним важно детально познакомиться и распространять его.

Очень важна работа с бездомными людьми, имеющая своей целью возвращение человека в жизнь общества.

- Православные проекты помощи бездомным следует организовывать не только для решения срочных социальных вопросов людей (обеспечение кровом, питанием, одеждой), но и для качественного изменения жизни бездомных, - говорится в документе. Бездомным помогают получить документы, восстановить связи с родственниками, приобрести билеты на родину, содействуют в трудоустройстве, и оказывают помощь в преодолении алкогольной зависимости.