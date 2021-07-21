В Бишкеке задумались о переселении соотечественников из Афганистана. В последние дни северные провинции страны, охваченной конфликтом, покидают сотни этнических киргизов, проживавших на Памире с конца XVI века.

Задуматься над вопросом переселения политические круги республики вынудили сообщения из Таджикистана (РТ). По данным информационных источников, после того как на севере Афганистана (ИРА) начались боестолкновения между талибами и правительственными силами, на территорию РТ через границу перешли около четырехсот этнических киргизов, включая женщин и детей. Они покинули место прежнего проживания организованно, взяв с собой домашний скот - стада овец, яков и лошадей.

- Таджикские пограничники, руководствуясь принципом гуманизма, разрешили вынужденным беженцам перейти на территорию РТ, - утверждают в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) РТ. Афганских киргизов, как сообщают в ГКНБ, размещали в Мургабском районе, где компактно проживает большое количество их соотечественников. Чуть позже они вернулись, получив гарантии безопасности от правительства ИРА.

В парламенте КР полагают, что руководство республики должно предоставить беженцам возможность перебраться на Тянь-Шань. "Их необходимо переправить в Киргизстан", - полагает депутат Бейшеналы Нурдинов, предлагая поручить переговоры по этому вопросу внешнеполитическому ведомству.

- Беженцы из Афганистана не будут против переселения на историческую родину, - соглашается с законодателем представитель памирских киргизов Турганбай Абдулвахид уулу, которого цитируют местные СМИ. - Думаю, они даже будут рады, если власти КР их заберут.

Во внешнеполитическом ведомстве КР заявили, что обратились за поддержкой в организации эвакуации в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Одновременно с этим дипломаты направили ноту в МИД Таджикистана с просьбой оказать содействие в беспрепятственном перемещении афганских киргизов до контрольно-пропускных пунктов на границе с КР.

Досье "РГ"



По данным различных исследователей, в Афганистане до последних событий насчитывалось около двух тысяч этнических киргизов. Часть их - потомки кочевников, освоивших высокогорный Памир в конце XVI-начале XVII веков. Большинство их компактно проживало в Ваханском коридоре, где занималось привычным скотоводством. В 1970-х годах численность диаспоры достигала десяти тысяч человек. Однако в результате крайне нестабильной социально-политической обстановки многие этнические киргизы предпочли переселиться в Пакистан и Турцию.