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Рубрика: В мире

В Китае 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро

Не менее 12 человек погибли, еще пять пострадали в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань), где мощные ливни вызвали наводнение, оказалась затоплена одна из веток метро.

Фото: EPA-EFE/SASCHA STEINBACH
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Инцидент произошел в 18:00 по местному времени. Из-за сильных дождей большое количество воды скопилось на парковке над пятой линией городского метрополитена. Вода попала в тоннель и затопила пути, обрушилась подпорная стена. Движение поездов было остановлено. Один из составов с пассажирами застрял на участке между станциями "Хайтаньсыцзе" и "Шакоулу". Эвакуировать удалось более 500 человек, сообщает ТАСС.

По данным синоптиков, за сутки в Чжэнчжоу выпало 552 миллиметра осадков, и почти половина (202) - за час с 16:00 до 17:00. Цифры рекордные, учитывая, что за год здесь обычно выпадает 640 миллиметров осадков.

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