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21.07.2021 13:10
Рубрика: Власть

В Кремле приветствуют желание ЕС помочь диалогу по Карабаху

Текст: Татьяна Замахина

Процесс реализации договоренностей по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном идет вполне успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Москва приветствует готовность стран Европы способствовать мирному урегулированию, добавил он.

Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте по этой тематике и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, сообщил Песков.

Журналисты задали уточняющий вопрос о позиции РФ на тему желания стран Евросоюза попасть в формат переговоров Россия-Армения-Азербайджан. "Если посреднические усилия несут мир, стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать, - ответил Песков. - Но в целом работа в этом направлении идет неплохо".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Международные организации Европейский союз Проблема Нагорного Карабаха Россия и Евросоюз

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