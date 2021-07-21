В Кремле приветствуют желание ЕС помочь диалогу по Карабаху

Процесс реализации договоренностей по Нагорному Карабаху между Россией, Арменией и Азербайджаном идет вполне успешно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Москва приветствует готовность стран Европы способствовать мирному урегулированию, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте по этой тематике и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном, сообщил Песков.

Журналисты задали уточняющий вопрос о позиции РФ на тему желания стран Евросоюза попасть в формат переговоров Россия-Армения-Азербайджан. "Если посреднические усилия несут мир, стабильность, предсказуемость и помогают в имплементации существующих договоренностей, то их можно только приветствовать, - ответил Песков. - Но в целом работа в этом направлении идет неплохо".