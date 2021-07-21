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Текст:   Татьяна Замахина 
13:20 21.07.2021

В ЛПДР предложили меры по снижению расходов на коммуналку

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Группа депутатов от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект, который направлен на то, чтобы снизить расходы семей на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Фото: Александр Корольков
При каких условиях хозяин жилья вправе требовать скидку по счетам ЖКХ

Согласно поправкам, будет установлен порог расходов на их оплату - 15 процентов от семейного бюджета, сообщил один из разработчиков, глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Таким образом, больше этого максимума семьи платить не должны, считают авторы.

Они указали, что на данный момент максимально допустимая доля собственных расходов россиян на оплату жилого помещения и ЖКУ составляет 22 процента. Это установлено на федеральном уровне, а расходы граждан сверх этой нормы покрываются субсидиями. На льготы могут рассчитывать только те, у кого нет задолженности по оплате коммуналки.

Кстати, регионы могут устанавливать свой максимум, однако во многих (в 58) использовали федеральный порог в 22 процента. В 24 субъектах Федерации он составляет 15-21 процент и только в трех - менее 15. Например, это Москва, где взята планка 10 процентов.

Соответствующий законопроект внесут в Госдуму для приоритетного рассмотрения уже в осеннюю сессию, сообщил глава думского комитета. По оценке Ярослава Нилова, эта мера поддержит малообеспеченных граждан и снизит количество неплательщиков.

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