В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского

В МИД России прокомментировали слова замминистра иностранных дел Польши Марчина Пшидача, который в очередной раз обвинил Москву в нежелании передать Варшаве обломки Ту-154, разбившегося в 2010 году под Смоленском.

"Утверждение о бессрочном удержании российской стороной обломков самолета не имеет под собой оснований", - написала в Telegram официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что следственные действия продолжаются, от Польши поступают "все новые и новые запросы". А до завершения следственных действий и принятия окончательного процессуального решения вещественные доказательства должны находиться на территории России. Такова международная практика расследования авиакатастроф. "В этой связи попытки польской стороны апеллировать к международному праву абсолютно беспочвенны", - подчеркнула Захарова.

Напомним, Ту-154, на борту которого находился польский президент Польши Лех Качиньский, разбился утром 10 апреля 2010 года. Самолет несколько метров не дотянул до взлетно-посадочной полосы, столкнувшись сначала с деревьями, а затем с землей. Причиной катастрофы назвали неверные действия экипажа. Несмотря на сильный туман, было принято решение о посадке в Смоленске.