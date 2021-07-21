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21.07.2021 21:50
Рубрика: В мире

В музеях Италии детектор считает эмоции посетителей

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Музейщики Италии внедрили инновационную систему, позволяющую анализировать реакцию посетителей на произведения искусства. Технология ShareArt была разработана правительственным агентством ENEA еще 5 лет назад.

Однако апробирование программы началось только в июле 2021 года, когда музеи и галереи открылись после продолжительного перерыва. Первыми в эксперименте приняли участие музеи Болоньи. Руководство местных хранилищ установило перед некоторыми экспонатами 14 устройств, внешне похожих на камеры. С помощью искусственного интеллекта система формирует так называемую оценку привлекательности картин, скульптур и артефактов, вычисляя пол и возраст посетителя, сколько времени он стоит перед картиной, как близко к ней подходит, куда конкретно направлен его взгляд и какие эмоции проявляет.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Базируясь на полученной информации, кураторы смогут понять, как грамотно планировать выставочные пространства, исходя из предпочтений гостей. Первые тесты наглядно показали, что, к примеру, на полотне Трофима Биго "Святой Себастьян, помогающий святой Ирэн" любителей искусства интересует больше правая часть лица Себастьяна, а не центр композиции. Как выяснилось, причина кроется в игре света и тени.

Эксперты также установили, что в среднем у каждого экспоната посетители проводят максимум от 4 до 5 секунд и лишь редкие работы способны приковать внимание на "долгие" 15 секунд. Создатели системы надеются, что после снятия ограничений и отказа от масочного режима в помещениях их детище сможет отслеживать живые эмоции и изменения в мимике. При этом они заверяют, что собранные данные будут носить сугубо конфиденциальный характер и использоваться исключительно для стратегических целей.

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