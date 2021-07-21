В музеях Италии детектор считает эмоции посетителей

Музейщики Италии внедрили инновационную систему, позволяющую анализировать реакцию посетителей на произведения искусства. Технология ShareArt была разработана правительственным агентством ENEA еще 5 лет назад.

Однако апробирование программы началось только в июле 2021 года, когда музеи и галереи открылись после продолжительного перерыва. Первыми в эксперименте приняли участие музеи Болоньи. Руководство местных хранилищ установило перед некоторыми экспонатами 14 устройств, внешне похожих на камеры. С помощью искусственного интеллекта система формирует так называемую оценку привлекательности картин, скульптур и артефактов, вычисляя пол и возраст посетителя, сколько времени он стоит перед картиной, как близко к ней подходит, куда конкретно направлен его взгляд и какие эмоции проявляет.

Базируясь на полученной информации, кураторы смогут понять, как грамотно планировать выставочные пространства, исходя из предпочтений гостей. Первые тесты наглядно показали, что, к примеру, на полотне Трофима Биго "Святой Себастьян, помогающий святой Ирэн" любителей искусства интересует больше правая часть лица Себастьяна, а не центр композиции. Как выяснилось, причина кроется в игре света и тени.

Эксперты также установили, что в среднем у каждого экспоната посетители проводят максимум от 4 до 5 секунд и лишь редкие работы способны приковать внимание на "долгие" 15 секунд. Создатели системы надеются, что после снятия ограничений и отказа от масочного режима в помещениях их детище сможет отслеживать живые эмоции и изменения в мимике. При этом они заверяют, что собранные данные будут носить сугубо конфиденциальный характер и использоваться исключительно для стратегических целей.