В Новосибирске оцифруют книги с экслибрисами императорского дома Романовых. Эти и другие цифровые копии можно будет почитать на онлайн-платформе Национальной электронной библиотеки.

Новосибирская государственная областная научная библиотека второй раз вошла в число участников федерального проекта "Цифровая культура" нацпроекта "Культура". Благодаря ему широкому кругу читателей станут доступны книжные сокровища из фондов библиотек России. Ведь не каждый может доехать, например, до Новосибирска, чтобы почитать книгу. К тому же речь идет о старинных экземплярах. Их редко выдают на руки. А в "цифре" любой человек из любой части мира сможет их прочитать - как на портале, так и закачав на свой гаджет.

"В проект попали рукописные и печатные книги середины XVIII - начала ХХ века на русском, французском и немецком языках. Среди них - книги из царских библиотек, порой единственные", - сообщил "РГ" координатор проекта от Новосибирской области Станислав Ермоленко.

Таких книг в областной библиотеке около тридцати, в их числе из собрания великого князя, поэта, переводчика, драматурга Константина Романова, внука императора Николая I. Например, издание по геологии и минералогии на немецком языке, которое появилось в 1857 в году в Берлине. Также в числе книг, готовых к оцифровке, изданный в 1807 году французский букварь и рукописная книга, повествующая о растениях русской земли.

По словам специалистов, эти книги войдут в специальный раздел портала Национальной электронной библиотеки "Книги императорского дома Романовых".

Также в областной библиотеке продолжают оцифровку весомого труда - славяно-русских рукописных книг XVIII-XIX веков из коллекции Колывано-Воскресенских горных заводов, которая считается первой библиотекой в Сибири. Как сообщили в областном министерстве культуры, уже оцифровано 110 книг. В этом году к ним добавятся еще 48 книг.

На все отобранные книги уже созданы машиночитаемые библиографические записи в Госреестре книжных памятников. Проведена работа по подготовке изданий к оцифровке - их постраничное обеспыливание и фазовая консервация. Специалист по информационным технологиям новосибирской библиотеки Юлия Роор отмечает, что только на сканирование 500-страничной книги уходит часа два. Вместе с обработкой процесс может затянуться на два-три дня.

Цифровая книга не должна отличаться от бумажного оригинала. Необходимо сохранить даже пометки, сделанные на полях прежними владельцами. Современное оборудование позволяет это сделать.