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21.07.2021 20:40
Рубрика: Экономика

В России оплата по больничному не сможет быть ниже МРОТ

Больничный оплатят исходя из МРОТ
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Оплата по больничному не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это следует из положения об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, разработанного минтрудом. 23 июля документ рассматривает Российская трехсторонняя комиссия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этот документ, как следует из пояснительной записки, должен закрепить на постоянной основе положения ранее принятых законодательных изменений. В том числе и такое важное изменение, как исчисление минимального пособия по временной нетрудоспособности в связи с различными обстоятельствами.

Фото: iStock
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Сейчас россияне, которые имеют рабочий стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка (но не более 80 тысяч рублей в месяц), при стаже от пяти до восьми лет - 80% от среднего заработка, а до пяти лет стажа работы - 60% от среднего заработка. А вот если человек только начинает свой трудовой путь или если, например, он работает не на полную ставку, то получает меньше МРОТ, уточнил "РГ" проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По подсчетам минтруда, таких граждан в России более двух миллионов.

Как ранее пояснили "РГ" в Фонде социального страхования, впервые минимум для пособий по больничным установили в прошлом году временными правилами. Затем такой порядок решили сохранить и закрепить законодательно. Теперь рассчитываться выплата будет, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц, причем с учетом районных коэффициентов, если они применяются на территории региона. Поскольку в 2021 году МРОТ установлен в размере 12 792 рублей, то за один день больничного работнику обязаны будут выплатить не менее 426,4 рубля при условии, что в месяце 30 календарных дней. А для жителей Тюмени и юга Тюменской области, например, где применяется районный коэффициент - 1,15, сумма больничного не будет ниже 14 710,8 рубля в месяц или 490,36 за один день. С 2022 года больничные будут оформлять только в цифровом виде.

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