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В России проверили устойчивость Рунета при отключении от глобальной Сети

Текст:   Антон Благовещенский
21.07.2021,  
22:15
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В России с 15 июня по 15 июля прошли учения по проверке устойчивости российского сегмента интернета в условиях физического отключения от глобальной Сети. Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, учения завершились успехом.

Источник издания сообщил, что в мероприятии были задействованы операторы "большой четверки", а также "Транстелеком", "ЭР-Телеком" и "Ростелеком". Целью ставилось определение возможности работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и другиз угроз. Официальные итоги еще не подведены.

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В Роскомнадзоре сообщили изданию, что в соответствии с законодательством такие учения проводятся ежегодно и направлены на "повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет".

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