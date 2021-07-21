В России проверили устойчивость Рунета при отключении от глобальной Сети

В России с 15 июня по 15 июля прошли учения по проверке устойчивости российского сегмента интернета в условиях физического отключения от глобальной Сети. Как пишет РБК со ссылкой на собственные источники, учения завершились успехом.

Источник издания сообщил, что в мероприятии были задействованы операторы "большой четверки", а также "Транстелеком", "ЭР-Телеком" и "Ростелеком". Целью ставилось определение возможности работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и другиз угроз. Официальные итоги еще не подведены.

В Роскомнадзоре сообщили изданию, что в соответствии с законодательством такие учения проводятся ежегодно и направлены на "повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет".