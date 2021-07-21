В России создадут Центр экспертизы по искусственному интеллекту

В структуре Аналитического центра при правительстве появится Центр экспертизы по реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" (ИИ). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В задачи Центра экспертизы входит широкий круг экспертных и аналитических задач, в том числе в сфере международного взаимодействия России по вопросам развития искусственного интеллекта. До конца 2021 года Центром будет сформирован индекс готовности отраслей к внедрению ИИ, запущен национальный портал в сфере искусственного интеллекта и проведена оценка удовлетворенности условиями работы в Российской Федерации граждан, заинтересованных в развитии технологий искусственного интеллекта. Центр также отвечает за формирование позиций по вопросам нормативного регулирования и за продвижение принципов этического саморегулирования.

"В развитие искусственного интеллекта в России вовлечены сотни организаций из различных отраслей экономики. Для достижения синергетического эффекта важно обеспечить координацию всех центров компетенций по ИИ. Именно такая задача возложена на создаваемый Центр экспертизы", - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в сентябре власти планируют провести большой форум по проблемам этики искусственного интеллекта, а до конца года будет запущен национальный портал, который станет проводником в экосистему искусственного интеллекта для граждан. Центр экспертизы также будет реализовывать комплекс мероприятий по продвижению России в части развития ИИ-технологий на международной арене. Это позволит привлечь внимание иностранных экспертов и создать дополнительные условия для российских технологий на международном уровне.

В целом, Центр экспертизы займётся экспертной поддержкой реализации Стратегии развития искусственного интеллекта, а также мониторингом исполнения федерального проекта "Искусственный интеллект". Кроме этого, на новое структурное подразделение будет возложена ответственность за выполнение важнейших инфраструктурных инициатив.