В России запустят новую цифровую экосистему для бизнеса

Новости

В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского 05:46
Нью-Йорк окутал дым от полыхающих на западе США лесных пожаров 05:03
Названы товары, в качестве которых россияне сомневаются чаще всего 05:00
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса 04:33
Вильфанд: Европейская часть России "посинеет" от холода 03:47
Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2" 02:56
Ученые: Экстракт полыни эффективен в борьбе с коронавирусом 02:05
В Китае 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро 01:28
Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома 01:03
В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет 00:40
Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ 00:20
Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20.07.2021
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20.07.2021
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20.07.2021
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 06:00
Рубрика: Экономика

В России запустят новую цифровую экосистему для бизнеса

Текст: Елена Манукиян
До конца года в России запустят цифровую экосистему повышения производительности труда, которая позволит большему числу предприятий присоединиться к нацпроекту "Производительность труда". Об этом "РГ" рассказали в Минэкономразвития.

Предприятиям не нужно будет ждать экспертов из федеральных или региональных центров компетенций, чтобы пересмотреть производственный процесс, пояснили в пресс-службе министерства. Так, уже в этом году для цифровой экосистемы будет разработано не менее 25 готовых решений.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Малый бизнес предлагают защитить от разорительных штрафов

"Это будут решения для разных бизнес-ситуаций, которые позволят не только автоматизировать отдельные производственные функции, но и планомерно вовлекать данные самого бизнеса в оперативное и стратегическое управление", - сообщил руководитель департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

По его словам, синхронизация цифровой экосистемы с государственной информационной системой "Промышленность" позволит создавать и внедрять цифровые решения для промышленных предприятий.

С помощью единой цифровой экосистемы можно будет подобрать нужные сервисы и меры поддержки индивидуально для каждого участника нацпроекта, разработать комплексную стратегию развития конкретного предприятия, цель которой - рост выручки, снижение операционных издержек и увеличение загрузки активов.

Бизнес экспериментирует с элементами самоорганизации

До конца 2024 года в цифровую экосистему планируется вовлечь не менее пяти тысяч средних и крупных предприятий.

В Минэкономразвития напомнили, что модель цифровой экосистемы была разработана и представлена в конце 2020 года. В ее апробации приняли участие более 150 предприятий различных отраслей. Сегодня поданы документы на регистрацию организации-оператора экосистемы АНО "Цифровые технологии производительности".

По данным Минэкономразвития, к участию в национальном проекте "Производительность труда" уже привлечено более 2,6 тысячи предприятий из 82 регионов. Так, 67 компаний уже заключили 167 первых экспортных контрактов на поставку продукции в Германию, Италию, Чехию, Индию, Белоруссию, Турцию, Египет, США, Саудовскую Аравию, Сингапур, Китай и другие страны на сумму более 7,2 млрд рублей.

Участникам нацпроекта доступы льготные займы, налоговые преференции, поддержка в снятии административных барьеров. В частности, в личном кабинете на платформе "производительность.рф" они могут сообщить о факторах, которые мешают им повысить производственный процесс. По результатам таких обращений пересмотрено 66% правовых актов.

Экономика Бизнес Малый бизнес Digital Технологии Правительство Минэкономразвития Правительство Минпромторг

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана
Российский истребитель Checkmate станет конкурентом F-35A и Gripen
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ
Ученые: Экстракт полыни эффективен в борьбе с коронавирусом
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае