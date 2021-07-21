В России запустят новую цифровую экосистему для бизнеса

До конца года в России запустят цифровую экосистему повышения производительности труда, которая позволит большему числу предприятий присоединиться к нацпроекту "Производительность труда". Об этом "РГ" рассказали в Минэкономразвития.

Предприятиям не нужно будет ждать экспертов из федеральных или региональных центров компетенций, чтобы пересмотреть производственный процесс, пояснили в пресс-службе министерства. Так, уже в этом году для цифровой экосистемы будет разработано не менее 25 готовых решений.

"Это будут решения для разных бизнес-ситуаций, которые позволят не только автоматизировать отдельные производственные функции, но и планомерно вовлекать данные самого бизнеса в оперативное и стратегическое управление", - сообщил руководитель департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

По его словам, синхронизация цифровой экосистемы с государственной информационной системой "Промышленность" позволит создавать и внедрять цифровые решения для промышленных предприятий.

С помощью единой цифровой экосистемы можно будет подобрать нужные сервисы и меры поддержки индивидуально для каждого участника нацпроекта, разработать комплексную стратегию развития конкретного предприятия, цель которой - рост выручки, снижение операционных издержек и увеличение загрузки активов.

До конца 2024 года в цифровую экосистему планируется вовлечь не менее пяти тысяч средних и крупных предприятий.

В Минэкономразвития напомнили, что модель цифровой экосистемы была разработана и представлена в конце 2020 года. В ее апробации приняли участие более 150 предприятий различных отраслей. Сегодня поданы документы на регистрацию организации-оператора экосистемы АНО "Цифровые технологии производительности".

По данным Минэкономразвития, к участию в национальном проекте "Производительность труда" уже привлечено более 2,6 тысячи предприятий из 82 регионов. Так, 67 компаний уже заключили 167 первых экспортных контрактов на поставку продукции в Германию, Италию, Чехию, Индию, Белоруссию, Турцию, Египет, США, Саудовскую Аравию, Сингапур, Китай и другие страны на сумму более 7,2 млрд рублей.

Участникам нацпроекта доступы льготные займы, налоговые преференции, поддержка в снятии административных барьеров. В частности, в личном кабинете на платформе "производительность.рф" они могут сообщить о факторах, которые мешают им повысить производственный процесс. По результатам таких обращений пересмотрено 66% правовых актов.