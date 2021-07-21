Новости

Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21:24
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 20:58
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 20:36
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 20:17
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 20:13
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 20:10
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 19:58
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 19:57
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 19:45
МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% 19:40
По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело 19:39
В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей 19:23
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси 19:18
Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата 19:12
Путин призвал не использовать фитосанитарные нормы как рычаг против конкурентов 18:48
Самый грузоподъемный вертолет в мире получил имя Бориса Слюсаря 18:48
Путин: ФАС должна активнее мониторить ситуацию в торговых сетях 18:38
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен составить 80% к ноябрю 18:30
Капелло, Адвокат и Раньери хотели возглавить сборную России 18:30
Дефицита гречки в России нет 18:22
Патриарх Кирилл призвал не превращать храмы только в памятники архитектуры 18:18
Путин поручил губернаторам лично контролировать распределение вакцин 18:01
Голикова: Заболеваемость COVID-19 снижается в 10 регионах РФ 17:53
Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах 17:50
Путин поручил обеспечить погорельцев новым жильем до холодов 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 20:10
Рубрика: Власть

В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте

Текст: Дмитрий Гончарук

Отмена условия по обязательности данных о браке и детях в паспорте понятна, поскольку такая информация доступна в специальных базах, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Юрист назвал главные опасности отмены штампа о браке в паспорте

Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию россиян. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мне бы эти отметки в паспорте не помешали, но то, почему они стали факультативными, понятно. Вся информация о том, кто на ком женат, замужем и так далее, есть в соответствующих базах данных", - сказал Рязанский "Российской газете". Сенатор напомнил, что Федеральная налоговая служба выступает оператором информационной системы персональных данных. "Там есть все, поэтому особой нужды ставить такие штампы в паспортах уже нет. Если кто-то хочет быстро проверить данные по гражданину, то это делается по запросу", - добавил законодатель.

Он напомнил, что в обозримом будущем бумажные бланки паспортов будут заменены на пластиковые карты, на которые невозможно поставить какой-либо штамп. Что касается ситуаций, когда девушке на свидании хочется из паспорта узнать, не женат ли молодой человек и нет ли у него детей, либо наоборот, то лучше не продолжать подобные отношения, убежден Рязанский. "Если начинаются такие вопросы, значит, в паре нет доверия", - отметил он.

Власть Право Личные документы Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах
Пенсионный фонд одобрил 10 млн заявлений на школьные выплаты
Минэкономразвития предложило выдавать гранты малому и среднему бизнесу
В Госдуме назвали психозом намерения Британии вернуться к приемам холодной войны
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии