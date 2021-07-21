В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте

Отмена условия по обязательности данных о браке и детях в паспорте понятна, поскольку такая информация доступна в специальных базах, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Отметки о регистрации брака и о детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию россиян. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мне бы эти отметки в паспорте не помешали, но то, почему они стали факультативными, понятно. Вся информация о том, кто на ком женат, замужем и так далее, есть в соответствующих базах данных", - сказал Рязанский "Российской газете". Сенатор напомнил, что Федеральная налоговая служба выступает оператором информационной системы персональных данных. "Там есть все, поэтому особой нужды ставить такие штампы в паспортах уже нет. Если кто-то хочет быстро проверить данные по гражданину, то это делается по запросу", - добавил законодатель.

Он напомнил, что в обозримом будущем бумажные бланки паспортов будут заменены на пластиковые карты, на которые невозможно поставить какой-либо штамп. Что касается ситуаций, когда девушке на свидании хочется из паспорта узнать, не женат ли молодой человек и нет ли у него детей, либо наоборот, то лучше не продолжать подобные отношения, убежден Рязанский. "Если начинаются такие вопросы, значит, в паре нет доверия", - отметил он.