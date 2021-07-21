В США продолжительность жизни сократилась на полтора года

Средняя продолжительность жизни американцев в 2020 году составила 77,3 года, сократившись на полтора года по сравнению с данными 2019-го. Об этом передает Газета.Ru со ссылкой на доклад Национального центра статистики здравоохранения США.

Женщины в среднем стали жить на 1,2 года меньше (80,2 года), а мужчины - на 1,8 года меньше (74,5 года). Отмечается, что средняя продолжительность жизни среди мужского населения опустилась до уровня, который не фиксировался с 2003 года, а среди женщин этот показатель вернулся к самому низкому уровню с 2005 года.

Авторы доклада объясняют эту тенденцию пандемией, спровоцировавшей рост смертности.

Сейчас США занимают первое место в мире по распространению новой коронавирусной инфекции: всего в стране отмечено 34 174 774 случаев заражения, 609 529 пациентов скончались от COVID-19.