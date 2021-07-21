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Рубрика: В мире

В США владельцы отелей и ресторанов объявили о кризисе в отрасли

Текст: Максим Макарычев
Кризис в сфере общественного питания и гостиничных услуг в США достиг своего апогея. Сотрудники ресторанов, баров и отелей массово увольняются.

С начала года каждый месяц в среднем около пяти процентов кадрового состава заявляли о решении уйти. Только в мае было подано 706 тысяч заявок на увольнение. Таблички с надписью "Требуются сотрудники" теперь висят у входа в практически каждое заведение. В отрасли, по оценкам экспертов, сейчас около 1,2 миллиона незаполненных рабочих мест. И это происходит в тот момент, когда клиенты получили возможность посещать рестораны и кафе.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Маленькая зарплата - самая частая причина, по которой люди уходят с работы. В то же время более половины уволившихся заявили, что никакие деньги не заставят их вернуться обратно, сообщает National Public Radio. Для многих уход из отелей, ресторанов и кафе во многом связан с высоким стрессом: изнурительный труд, ненормируемые часы работы, отсутствие льгот и большое количество грубых клиентов.

Напряженность обострилась из-за пандемии, когда многие низкооплачиваемые работники в магазинах и ресторанах оказались вынуждены выполнять предписания по ношению масок, подвергаясь преследованиям и даже физическим нападениям. Один ресторан в Массачусетсе закрылся на "День доброты" после того, как разгневанные клиенты довели официантов до слез.

Фактически, впервые в истории Америки средняя почасовая оплата для рядовых сотрудников в ресторанах и барах превысила 15 долларов в мае, но люди не охотно идут на работу в такие заведения. Крупные сети быстрого питания объявили о повышении заработной платы, обещая от 11 до 17 долларов в час. Работодатели платят людям только за то, чтобы они пришли на собеседование, добавляют бонусы за подписание контрактов и нанимают через TikTok все более молодых сотрудников.

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