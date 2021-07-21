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Рубрика: Общество

В столице создан агрегатор онлайн-магазинов НКО

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 164(8515)
В Москве появился социальный агрегатор онлайн-магазинов НКО. Там можно подобрать и купить в подарок сувениры и вещи, сделанные руками подопечных благотворительных фондов. И тем самым помочь им с лечением или реабилитацией да и просто заработать на жизнь.

Присоединиться к проекту социально ориентированные некоммерческие организации могут бесплатно. Для этого нужно заполнить форму обратной связи на сайте dobrayamoskva.ru/stores. Продать свою продукцию через эту площадку смогут и пациенты социальных стационарных учреждений, реабилитационных центров, и подопечные центров содействия семейному воспитанию. С продвижением товаров им помогут профессионалы. В проекте, например, уже участвует НКО "Равные возможности". При нем работают мастерские, где люди с особенностями развития пробуют себя в роли художников, декораторов, костюмеров. Благотворительный фонд помощи людям с ментальными нарушениями и их семьям "Единение" вырос из инклюзивных мастерских. Команда помогает своим подопечным почувствовать себя полноценными членами общества и жить без ограничений. Вместе с мастерами-наставниками и волонтерами они делают керамическую посуду, игрушки. К примеру, по-домашнему уютная фарфоровая чайная пара обойдется в 700 рублей, а керамическая тарелка в форме цветка - в полторы тысячи рублей.

Продать свои товары смогут пациенты реабилитационных центров и других соцучреждений

А в мастерских творческого объединения "Круг" трудятся слабовидящие, слабослышащие и слепоглухие люди, а также те, у кого имеются различные психические и интеллектуальные нарушения. Тут создают посуду, сувениры из керамики и дерева, сумки-шоперы, подушки. А маркетплейс добрых подарков - проект фонда "Жизнь как чудо", помогающего детям с тяжелыми заболеваниями печени. Он продает подарочные сертификаты на товары и услуги от уникальных брендов. За счет этого подопечные быстрее начинают лечение и получают шанс на здоровое будущее.

Приобрести товары, произведенные в мастерских НКО, могут и различные компании, которым важны подарки со смыслом. Едва ли не первым партнером проекта стал портал "Активный гражданин" - его пользователи теперь смогут обменять заработанные на голосованиях баллы в том числе на сувениры, сделанные подопечными некоммерческих организаций.

Слепым и слабовидящим в России станет доступно больше книг

Общество Соцсфера Некоммерческие организации в России

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