В Твери начались съемки новой криминальной драмы "Зверобой"

В Твери стартовали съемки новой криминальной драмы "Зверобой". Первый день съемок прошел в деревне Кумордино в Тверской области в деревенской школе. Режиссер-постановщик - Анар Аббасов. Главные роли исполняют Павел Чинарев, Марина Ворожищева и Александр Голубков. Также снимались Федор Лавров, Олег Васильков, Михаил Евланов, Александр Лойе, Николай Шрайбер и другие. Продюсеры - Тимур Вайнштейн и Теймур Джафаров.

По сюжету московский следователь Олег Хлебников при задержании убивает серийного маньяка, который оказывается значимой медийной фигурой. Его влияние настолько сильно, что обнародовать эту информацию многим невыгодно. Чтобы замять скандал, смерть преступника называют несчастным случаем, а Хлебникова высылают в провинциальный город Вахта. Именно здесь он сталкивается с серьезным выбором.

"Главный вопрос истории: кто из героев останется человеком, а кто никогда им и не был. Образ антагониста родился еще в 2010 году в сценарии короткого метра. Что касается главного героя Хлебникова, то я задался целью написать настоящего книжного героя, почти идеального, но существующего в реальности. И потому с реальностью не коррелирующего. Люди, которые кажутся нам идеальными в романах, в жизни - неудобны, рядом с ними некомфортно, совершая правые поступки, они никогда и никого не делают счастливыми. Хлебников практически лишен главной составляющей современного социального договора - лицемерия. Именно это позволяет ему видеть то, на что другие закрывают глаза", - говорит о сериале сценарист Руслан Галеев.

"События нашего сериала происходят в полузаброшенном постсоветском городишке под названием Вахта. Город, который умирает, деградирует. Город, в котором нет будущего. И с людьми в нем происходит тоже самое. Люди не верят в будущее. Во время выбора локаций мы посетили огромное количество реальных заброшенных фабрик, заводов, пионерлагерей. Это, на самом деле, ужасает", - рассказывает режиссер Анар Аббасов.

Производством сериала занимается продакшн-компания Team Films. Проект выйдет эксклюзивно на видеосервисе Premier.