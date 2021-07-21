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21.07.2021 08:15
Рубрика: Общество

В "Векторе" рассказали об опасности оспы обезьян для человека

Текст: Матвей Линник
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые фиксируют рост случаев заражения людей вирусом оспы обезьян, сообщили РИА Новости в государственном научном центре "Вектор".

Фото: REUTERS
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Специалисты рассказали, что на прошлой неделе в США впервые за 20 лет подтвердили оспу обезьян у американца, вернувшегося из Нигерии.

"Видимый рост количества случаев заболевания людей оспой обезьян на обширной территории, наблюдаемый в последнее время, потенциальная возможность дальнейшего распространения и отсутствие надежного эпиднадзора за болезнью делают ее одним из приоритетных для наблюдения заболеваний", - отметили в центре "Вектор".

По словам специалистов, симптомами болезни являются головная и мышечная боль, температура и характерные кожные высыпания. Основные переносчики вируса - грызуны и приматы.

"Также возможна ограниченная передача от человека человеку воздушно-капельным путем при тесном контакте или при контакте с биологическими жидкостями, язвами, а также контаминированными предметами, включая одежду и постельное белье", - предупредили ученые.

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